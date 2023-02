Togo: De plus en plus de déplacés face à la menace terroriste dans la région des Savanes

L'inquiétude grandit autour de la situation sécuritaire dans la région des Savanes, théâtre d'incursions jihadistes qui provoquent des déplacements de populations. Plusieurs sources ont notamment fait état d'une dizaine de morts, il y a quelques jours, dans une attaque contre deux villages du Kpendjal, près de la frontière avec le Bénin. Les autorités togolaises ne communiquent plus sur les attaques ni sur leurs bilans, pour l'instant.

Opération Koundjoaré pour lutter contre la menace terroriste dans le Nord, plan d'urgence pour la région des Savanes, réunions avec les bailleurs de fonds... Les autorités togolaises disent avoir pris la mesure du problème sécuritaire depuis longtemps et agir pour éviter que les assaillants s'installent sur le territoire togolais.

Un conseiller municipal de la zone reconnaît les efforts déployés par le gouvernement, mais il lance un cri d'alarme face à la situation sécuritaire dans les Savanes. Il confie :

" Le gouvernement est présent, les forces de l'ordre et de sécurité se battent. Elles-mêmes subissent des pertes, mais le résultat escompté n'est pas là et la peur s'empare de toutes les populations des Savanes. On pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme pour que non seulement le gouvernement, mais aussi des bonnes volontés puissent nous venir en aide. "

La crise sécuritaire provoque des déplacements de populations qui alarment aussi certains natifs des Savanes comme Sultan de la Fada, artiste slameur qui a consacré un titre aux déplacés, après s'être rendu dans le Kpendjal :

" J'ai vu des personnes qui se déplaçaient, des familles, des enfants dans une situation pas possible. Je me suis dit qu'en tant qu'artiste, il fallait que je fasse en quelque sorte un témoignage pour que les gens puissent savoir réellement ce que ça fait de passer de la paix au terrorisme. "

Le conseiller municipal s'alarme aussi des déplacements de populations, et de leurs conséquences sur les activités agricoles. " On se demande quand ça va finir, pour que ces populations puissent rentrer chez elles et mener une vie normale ", conclut-il.

Cette menace cible les zones déstabilisées, où l'instrumentalisation de certains conflits de types communautaires est possible...

Le point sur la situation sécuritaire dans les pays proches de la région des Savanes