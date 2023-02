Sénégal: Ligue 1 - Habib Diallo, le sauveur de Strasbourg

C'est encore et toujours lui. Pour s'imposer contre Angers ce soir (2-1), Strasbourg a une nouvelle fois eu besoin des buts de Habib Diallo.

C'est simple, cette saison Strasbourg ne peut pas gagner si le Sénégalais ne marque. Sur les quatre victoires strasbourgeoises, Diallo a marqué à chaque fois.

Ce soir, c'est son doublé qui fait respirer tout un club, qui sort enfin de la zone rouge. En plus de marquer, il se montre influent dans le jeu et essentiel à ses partenaires pour gagner les duels à la tête. Il aurait même pu être passeur décisif pour Sanson ce soir (31'). Et bonne nouvelle pour Strasbourg, son buteur est en forme en 2023 avec déjà six buts inscrits en 2023.

Interrogé par Canal+ au coup de sifflet final, Habib Diallo a affirmé que son équipe voulait montrer son meilleur visage pour la première de Frédéric Antonetti.

" C'était un match important, il nous fallait cette victoire pour sortir de la zone rouge. Je ne peux pas dire que c'est grâce à moi seul. C'est le groupe, on a bien travaillé. On a un nouveau coach depuis même pas une semaine. On a bien travaillé cette semaine pour montrer aux supporters qu'on est là et qu'on ne lâche rien. Le public nous pousse pour qu'on dépasse nos limites. On a besoin d'eux ", a réagi Habib Diallo.

Les hommes de Frédéric Antonetti se sont tout de même offert quelques frayeurs en fin de rencontre avec la réduction du score de Bentaleb sur penalty.