Afrique: Le Secrétaire Général de la CAF, M. Mosengo-Omba, conclut une visite d'inspection d'une semaine en Côte d'Ivoire et salue les progrès réalisés.

Le Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a conclu vendredi une visite de travail de cinq jours en Côte d'Ivoire où il a visité tous les sites de match qui accueilleront la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.

Au cours de la visite, Mosengo-Omba était accompagné par le président du COL Albert François Amichia et le président de la Fédération ivoirienne de football Idriss Yacine Diallo et un certain nombre d'experts techniques.

La délégation s'est rendue dans les cinq villes hôtes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, Yamoussoukro et San Pedro. Lors d'un point de presse conjoint à l'issue des inspections, la CAF et le COL ont évoqué en détail l'état de préparation et les progrès réalisés depuis la dernière visite de la CAF dans le pays en 2022.

Bien que satisfait des progrès réalisés, Mosengo-Omba a souligné l'importance d'accélérer certains domaines clés pour s'assurer que les installations soient prêtes avant la fenêtre de transfert.

Mosengo-Omba a déclaré : "Les cinq derniers jours nous ont donné, à moi et à mes collègues de la CAF, l'occasion de visiter les sites et de donner notre avis sur un certain nombre de domaines. Nous prenons note du bon travail effectué par le gouvernement ivoirien, le comité d'organisation local et la FIF. Nous avons échangé des notes, nous avons parlé des domaines dans lesquels nous sommes extrêmement satisfaits et des domaines dans lesquels nous devons travailler. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes d'accord sur tous ces points".

Il a ajouté : "D'après tout ce que j'ai vu, les travaux avancent très bien. Nous félicitons les autorités et leurs partenaires pour ces villages de la CAN, qui respectent le développement durable, car ils ont été conçus de manière à pouvoir être utiles au-delà de la compétition."