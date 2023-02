Afrique Centrale: Raoul Shungu - " V.Club joue Petro Athletico de Luanda à Brazzaville comme si c'était chez lui "

L'AS Vita Club reçoit Petro athletico de Luanda samedi 18 février au stade Massamba Debat de Brazzaville (Congo).

C'est un match comptant pour la deuxième journée de la phase de groupe de la CAF C1.

En conférence de presse d'avant match, vendredi 17 février, l'entraineur de Vita Club, Raoul Shungu s'est dit confiant pour ce match.

" Ce n'est pas un handicap parce que c'est presque le même terrain et le Congo Brazza c'est le Congo Kinshasa, c'est un même peuple. Je pense que c'est aux joueurs de jouer sans mettre en tête qu'on est en dehors du pays. On a préparé le match comme il faut. Mais le handicap que nous avons est qu'on n'a pas notre championnat comme d'habitude. C'est le seul handicap ", a-t-il declaré.

Pour le joueur de Vita Club, Jacques Timopele, l'équipe va jouer le match pour gagner :

" C'est différent cette compétition, on joue contre un adversaire assez coriace, du coup on s'est préparé à fond pour pouvoir aborder le match de demain (Ndlr samedi). On vient pour le gagner, on ne vient pas pour être de figurants ".

Par ailleurs, l'entraineur de V.Club, Raoul Shungu a demandé un soutien des clubs de la République du Congo au cours de ce match contre le club angolais:

" Je demanderais à nos frères congolais qui sont sur place en passant par diables noir et toutes les équipes d'être derrière nous, Congo Brazza c'est Congo Kinshasa, qu'ils nous soutiennent du début à la fin ".

Pour sa part, le coach de Petro Atheletico de Luanda, Alexandre Santos estime que son équipe va changer de tactique après le match nul 0-0 contre la JS Kabylie à domicile lors de la première journée.

" Les équipes ne sont pas les mêmes. V.Club n'est pas Kabylie, V.Club va chercher à mettre la pression,nous devons être fort défensivement. A la maison, on a attaqué mais on n'a pas eu la chance de marquer le but. V.Club a joué une tactique différente de Kabylie, il faut peut-être être rapide nous allons faire des efforts pour être efficace ", a-t-il dit.

Le coup d'envoi du match As Vita Club contre Petro Athletico de Luanda est prévu à 17h, heure de Kinshasa.