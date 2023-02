Congo-Kinshasa: Kwilu - Plaidoyer pour l'inauguration de deux bacs à Bagata

L'Association les Jeunes Authentiques et Visionnaires du Grand Bandundu (JAVIBA) a demandé, dimanche 19 février, à l'Office des routes (OR) d'inaugurer deux bacs, se trouvant sur la rivière Inzia, territoire de Bagata (Kwilu).

Le président provincial de cette structure, Faustin Bimitia a expliqué que l'OR a doté ces deux engins à ce territoire en 2018 pour le désenclaver, mais n'ont jamais été utilisés.

Il a expliqué que ces deux bacs dont un a accosté sur la rivière Inzia, dans le secteur de Manzasay et un autre à Mbende dans la mission catholique Mbanza Lute, ces matériels flottants sont restés abandonnés et non opérationnels.

Faustin Bimitia regrette que ces deux bacs n'aient pas quelqu'un sur place pour les faire fonctionner.

Ces engins facilitent la traversée entre le territoire de Bagata et celui de Masimanimba.

" Comme ces deux bacs ne fonctionnent pas, les véhicules ne peuvent pas quitter le territoire de Masimanimba vers le territoire de Bagata via le secteur de Manzasay à cause de ces bacs qui ne sont pas opérationnels par manque de équipages. Du fait que ces bacs ne fonctionnent pas, ça impose l'enclavement total et persistant du territoire de Bagata ", a fait savoir Faustin Bimitia.

En attendant, la traversée des paisibles citoyens et leurs biens sur la rivière Inzia pose un problème.

Faustin Bimitia Kinkufi pense que l'inactivité de ces deux bacs renforce l'enclavement du territoire de Bagata et cela freine son développement socio-économique.

Pour sa part, le directeur général de l'OR, Jeannot Kikangala, a promis de tout faire pour inaugurer ces deux bacs dans les tout prochains jours.