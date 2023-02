Ghana: Mort du Ghanéen Christian Atsu dans le tremblement de terre en Turquie

Le Ghanéen Christian Atsu fait partie des nombreuses victimes décédées lors du tremblement de terre qui a touché la Turquie et la Syrie. Il a été retrouvé mort ce 18 février 2023.

Ancien ailier de Chelsea et Newcastle, Christian Atsu (31 ans), aujourd'hui à Hatayspor en Turquie, faisait partie des personnes portées disparues après le violent séisme qui a touché la Turquie et la Syrie. Il a été retrouvé mort sous les décombres ce 18 février sous les décombres de son immeuble à Hatay au sud de la Turquie, a annoncé son agent cité par l'agence privée turque DHA. " Le corps sans vie d'Atsu a été retrouvé sous les décombres. On retire encore ses affaires. Son téléphone a aussi été retrouvé ", a affirmé son agent Murat Uzunmehmet.

Selon les médias turcs, il était sous les décombres de la résidence Rönesans, une tour de 12 étages qui s'est effondrée dans le séisme. L'ambassade ghanéenne en Turquie et la Fédération ghanéenne de football avaient initialement assuré que l'attaquant avait été retrouvé vivant, mais ces informations s'étaient par la suite révélées fausses. Le promoteur de la résidence de luxe transformée en ruine, où 800 personnes seraient ensevelies, a été arrêté la semaine dernière alors qu'il tentait de quitter la Turquie.

Son unique but en Turquie

Quelques heures avant le drame, dimanche 5 février, l'international ghanéen avait inscrit le but de la victoire en Süper Lig face à Kasimpasa sur un coup-franc inscrit à la dernière minute (1-0).

Christian Atsu, qui a signé son premier contrat professionnel avec le FC Porto en 2011, a fait une bonne partie de sa carrière en Premier League. Il a rejoint Chelsea en 2013, entraîné à l'époque par José Mourinho, avant d'être prêté à de nombreux clubs dont Everton, Bournemouth et Newcastle. Prêté cinq fois en quatre ans, il quitte Chelsea sans avoir porté le maillot de l'équipe première des Blues.

Avant la Turquie, Christian Atsu s'était engagé deux années en faveur d'Al Raed en Arabie saoudite, sa première expérience hors d'Europe depuis le début de sa carrière professionnelle. Il était arrivé libre à Hatayspor en septembre 2022. En Turquie, il aura joué uniquement quatre matchs toutes compétitions confondues, pour à peine 80 minutes de jeu. Son but face à Kasimpasa restera l'unique sur le sol turc.

En équipe nationale, Atsu, né à Ada, a honoré sa première cape en 2012. L'année suivante, il participe à sa première Coupe d'Afrique des nations en Afrique du Sud où le Ghana est éliminé en demi-finale par le Burkina Faso. Lors de la CAN 2015 en Guinée équatoriale, Atsu est élu meilleur joueur du tournoi et est aussi récompensé avec le Trophée du plus beau but de la compétition. Le Ghana qui arrive en finale face à la Côte d'Ivoire, perd le titre après la séance de tirs au but. Sans forcément briller, il a aussi participé aux CAN 2017 et 2019. Il ne figurait cependant pas dans le groupe début 2022 pour la CAN au Cameroun. Christian Atsu ne faisait pas partie non plus de l'équipe du Ghana qui a participé à sa quatrième Coupe du Monde au Qatar fin 2022. Avec les Black Stars, Atsu avait joué 60 matchs et inscrit 10 buts.