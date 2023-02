Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Février 2023

Burkina Faso : Coopération- Fin des opérations de la Task Force Sabre

L’État-major Général des Armées et le commandement de la Tf Sabre ont organisé ce samedi 18 février 2023 dans l’enceinte du Camp Bila Zagré à Kamboincin, une cérémonie solennelle de descente de drapeaux marquant la fin officielle des opérations de la Task Force à partir du sol burkinabé. Cette cérémonie a été présidée par le colonel Adam NERE, Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre, représentant le Chef d’État-Major Général des Armées et le lieutenant-colonel Louis LECACHEUR, représentant le COMMANDANT de la Tf Sabre . En rappel, cette cérémonie intervient après la dénonciation par les autorités politiques du Burkina Faso de l’accord de 2018 régissant la présence des Eléments des Forces Armées Françaises au Burkina faso. Le désengagement des équipements et matériels restants de Sabre sera finalisé par une équipe de logisticiens déployés à cet effet, selon un chronogramme défini en accord avec l’Etat-Major Général des Armées. (Source : Aib)

Burkina : Lutte contre le terrorisme- Des frappes aériennes de l’armée anéantissent des terroristes

A la suite de l’attaque contre une unité de l’armée entre Déou et Oursi dans la province de l’Oudalan, l’armée a mené des frappes qui ont « calciné » un grand nombre de terroristes et leur logistique dans une forêt près de Soum Bella, a appris l’AIB. Après l’attaque d’hier, les terroristes rescapés ont pris la fuite avec des dizaines de corps sans vie. Très nombreux, ils ont marqué une halte dans la zone de Tounté, non loin de Déou, pour enterrer leurs cadavres, selon des sources militaires. La colonne constituée de plusieurs dizaines de motos et de 7 véhicules pickup montés d’armes lourdes dont au moins une Dca, s’est enfin rendue dans sa base située dans une forêt près de Soum Bella. (Source : Aib)

Mali : Sanctions contre le Mali, la Guinée et le Burkina- La Cédéao les maintient …

La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a décidé le maintien des sanctions contre le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, trois pays dirigés par des militaires issus de coups d'Etat, selon un communiqué transmis dimanche à l'Afp. Ces trois pays d'Afrique de l'Ouest avaient été suspendus par la Cédéao après les prises de pouvoir successives par des militaires en 2020, 2021 et 2022. Le Mali et la Guinée avaient en outre été soumis à d'autres sanctions, en partie levées depuis. Les pays membres de la Cédéao ont décidé de « maintenir les sanctions existantes contre les trois pays, et d'imposer des interdictions de voyage aux membres du gouvernement et d'autres représentants » du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée, selon un communiqué signé par le chef de l'Etat bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, président en exercice de la Cédéao, à la suite d'une réunion organisée samedi lors du sommet de l'Union africaine (Ua) à Addis Abeba. Les trois pays ont envoyé des délégations à Addis Abeba pour plaider la levée de ces suspensions. Vendredi, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Ua, a déclaré que le conseil « paix et sécurité » de l'institution se réunirait, à une date non précisée, pour décider d'une éventuelle levée de la suspension de ces trois pays, ainsi que du Soudan. Samedi, M. Faki a affirmé que « ces sanctions ne semblent pas produire les résultats escomptés ». (Source : Afp)

Côte d’Ivoire : Eau potable et assainissement- Abidjan abrite le 21e congrès de l’Aae

Le 21e Congrès international et Exposition de l'Aae, qui a lieu à Abidjan du 19 au 23 février 2023 sous le thème : « Agir pour la gestion durable des ressources et l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement en Afrique » est une nouvelle occasion de réunir les meilleurs experts, ingénieurs, techniciens, chercheurs et acteurs du monde entier, pour apporter des solutions aux préoccupations de nos concitoyens, dans un monde où les défis de l'eau et de l'assainissement sont multiples. Pour la première fois, l'Alliance pour la gestion des boues de vidanges (FSMA) s'associera à l'Association africaine de l'eau pour co-organiser le 21e Congrès et Exposition de l'AAE et la 7e Conférence internationale sur la gestion des boues de vidange à Abidjan, en Côte d'Ivoire, afin de réunir dans cet événement commun l'eau et l'assainissement, y compris la gestion des boues de vidange. (Source : Presse locale)

Togo : Art et culture- Le grand défilé de la 10è édition du Festival international de la mode en couleur à Lomé

Le défilé de la 10è édition du FIMO 228 (Festival international de la mode) s’est tenue dans la soirée de ce 19 février 2023 dans un grand hôtel de la capitale togolaise, et a pris fin aux premières heures de ce 20 février 2023, en présence du Premier ministre Dogbé et du ministre Pierre Lamadokou de la Culture. Un public hétéroclite recruté au sein de diverses couches de la société togolaise a assisté à la présentation d’une dizaine de tableaux de créateurs panafricains qui ont rivalisé de génie et de talent de leurs doigts magiques pour vanter la mode africaine. Le spectacle de mode a pris une autre dimension de fascination dans une seconde partie avec le défilé des mannequins du Ghanéen Jants Collection (mode urbaine), les Hommes de Fauvette de la France (mariage Afrique-Caraïbes), du Togolais El Touch (Collection Vlisco)… ( Source : alome.com)

Niger : Coopération- Signature d’accord de partenariat entre Niamey- Ndjamena

Les deux parties s’engagent par le présent protocole d’accord et conformément à la législation et aux dispositions juridiques en vigueur dans leurs pays respectifs à œuvrer pour la promotion des échanges et le développement des relations commerciales, industrielles, agricoles, artisanales, touristiques entre le Niger et du Tchad. Les deux parties mettront en œuvre dans les meilleurs délais, les mécanismes propres à informer et à sensibiliser les milieux d’affaires intéressés, en leur apportant tous les concours nécessaires sur le plan commercial, industriel, touristique et technique. Les parties s’engagent à créer et à développer un réseau d’informations économiques fiable, en vue de favoriser la promotion de relations directes entre les milieux d’affaires de leurs pays respectifs. Elles œuvreront pour la mise en valeur du corridor frontalier Niger Tchad dans le cadre de la facilitation des échanges et des relations économiques. (Source : aniamey.com)

Nigeria : Elections- La dernière ligne droite avant la présidentielle

Au Nigeria, la présidentielle du 25 février avance à grands pas. Les candidats jettent leurs dernières forces dans la campagne électorale. .À une semaine du scrutin présidentiel au Nigeria, les candidats jettent leurs dernières forces dans la campagne électorale. But de la manœuvre, tenter de rallier les électeurs à leur cause. Samedi, le porte-étendard du Parti au pouvoir, le l'All Progressives Congress (APC), Bola Tinubu était à Maiduguri, capitale de l’État de Borno, épicentre des exactions de Boko Haram."Vous avez souffert de privations, vous avez souffert d'être sans abri, certaines personnes fabriquent des orphelins, nous, nous allons prendre soin de vous tous", a-t-il rassuré. Atiku Abubakar de son côté était à Yola. C’est à bord d’un bus à impérial que le candidat du Parti démocratique des peuples (PDP) a fait son entrée sur la place Mahmud Ribadu dans la capitale de l’État d'Adamawa. L’ex-vice-président brigue pour la sixième fois la magistrature suprême de son pays. ( Source : africanews)

Rdc : Goma- L’Alliance des combattants de Jésus Christ effectue sa première sortie

L’Alliance des combattants de Jésus Christ pour la restauration du Peuple ( ACOJECREP) a effectué sa sortie officielle ce weekend à Goma dans la salle Full Gospel devant une marée humaine constituée des militantes et militants de cet ensemble.Le président national de cette formation politique, l’apôtre Bercky Chirimwami Mwamo, s’est dit ravi de voir un grand monde répondre à l’invitation du lancement de ce parti auquel il a demandé une adhésion massive des chrétiens. Crée le 20 septembre 2022 dans la ville volcanique de Goma, ce parti politique tire son idéologie sur l’inspiration divine contenue dans du livre du prophète Ezéchiel 37 : 2-10, prophète qui a vécu une période difficile en Israël. Ce récit biblique fait allusion aux défis qui guettent la RDC notamment sous ces interrogations à savoir : « Qu’est ce qui bloque l’essor de la Rdc ? Et qu’est ce qui explique la misère du peuple congolais ? ». (Source : Acp)

Gabon : Naufrage- Un navire transportant des marchandises coule

Un navire dénommé M/V Antoineta a chaviré le 15 février 2023 au port Môle de Libreville, a informé la marine marchande gabonaise dans une note adressée aux navigateurs le 16 février 2023. Le navire a été identifié par la Marine marchande gabonaise comme étant un bateau battant pavillon camerounais (immatriculé au Cameroun). Aucune perte en vies humaines n’a été enregistrée à la suite de cet accident. Le navire transportait uniquement des marchandises telles que les ustensiles de cuisine, des récipients… Le personnel à bord a été secouru, apprend-on. Selon certaines sources, le navire aurait chaviré après avoir percuté un vieux bateau. Ce dernier avait coulé plusieurs années auparavant. Aussi mis en cause, la vétusté du navire et la surcharge. (Source : alibreville.com)

Centrafrique : Vie politique- Les femmes centrafricaines parlent des défis liés à leur participation

50 femmes politiques, leaders et responsables d’organisations féminines centrafricaines ont échangé, à Bangui le 17 février 2023, avec la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’Onu en République centrafricaine (Rca), Valentine Rugwabiza, sur la participation effective et significative des femmes aux prochaines élections locales. La cheffe de la Minusca a voulu échanger avec les femmes politique sur les enjeux et les défis liés à la participation des femmes à la vie politique en Rca. « Il importe de souligner combien les femmes sont de puissants agents de changement. C'est par votre contribution active à la consolidation de la paix. Toutefois, force est de constater que les femmes continuent à être sous représentées aussi bien au sein de l'administration publique que dans les formations politiques et dans le secteur privé », a-t-elle indiqué. Elle a émis le souhait de voir ces échanges aboutir à des actions stratégiques communes afin de créer les conditions propices pour une participation effective et significative des femmes aux prochaines élections locales. Les participantes ont admis que plusieurs actions ont été mises en place pour garantir une pleine et effective participation de la femme centrafricaine au processus électoral et ainsi assurer sa représentativité en tant qu’électrice que candidate. (Source : abangui.com)