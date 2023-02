Afrique: Séisme en Turquie - Après sa disparition, le monde du football rend hommage au Ghanéen Christian Atsu

Christian Atsu, international ghanéen et ancien joueur du FC Porto, de Chelsea ou encore de Newcastle, fait partie des victimes du tremblement de terre qui a touché la Turquie et la Syrie début février. De nombreux clubs, personnalités et anciens coéquipiers lui ont rendu hommage après avoir appris la nouvelle de sa disparition, samedi 18 février.

Les clubs de Premier League avaient le cœur lourd ce samedi 18 février. Le Ghanéen Christian Atsu, ancien joueur du FC Porto, de Chelsea, Everton ou encore Newcastle, a été retrouvé sans vie sous les décombres de l'immeuble où il résidait à Antioche, dans la province d'Hatay, deux semaines après le tremblement de terre qui a frappé le sud de la Turquie le 6 février dernier.

" C'est avec le cœur lourd que je dois annoncer à tous que le corps de Christian Atsu a été retrouvé ce matin ", a indiqué Nana Sechere, son agent ghanéen, sur son compte Twitter. " L'ambassade du Ghana en Turquie, qui a transmis la triste nouvelle, indique que le corps a été retrouvé tôt ce matin ", explique dans un communiqué le ministère ghanéen des Affaires étrangères.

Initialement, l'ambassade ghanéenne en Turquie et la Fédération ghanéenne de football avaient assuré que l'attaquant avait été retrouvé vivant juste après le tremblement de terre. Des informations rapidement démenties dans les heures suivantes.

Hommages en Europe et en Premier League

Le Ghanéen, révélé par le FC Porto en 2011, est ensuite passé par de nombreux clubs du championnat anglais entre 2013 et 2021, comme Chelsea, Everton ou encore Newcastle. Il avait récemment été recruté par le club turc d'Hatayspor, en septembre dernier.

De nombreux hommages lui ont été rendus par ses anciens clubs en Europe, notamment sur les pelouses de Premier League, avant le début des rencontres de la 24e journée du championnat.

"Un ambassadeur du football ghanéen"

La Confédération africaine de football (CAF) lui a également rendu hommage, se disant " attristée par le décès tragique de l'international ghanéen ". " Le football ghanéen a perdu l'un de ses meilleurs éléments et ambassadeurs, qui sera difficile à remplacer. Il nous manquera cruellement ", a déploré de son côté le président ghanéen, Nana Akufo-Addo.

L'équipe nationale du Ghana, avec laquelle il a disputé 65 matchs et atteint la finale de la CAN 2015 en Guinée équatoriale, a publié une vidéo de ses plus belles réalisations sous le maillot des Black Stars. André Ayew, l'actuel capitaine du Ghana, a également rendu hommage à son ancien coéquipier en sélection.