Afrique: Coupe CAF / L'ASKO de Kara sévèrement battu par FAR Rabat - Nul entre Pyramids et Futur FC

Une semaine après son nul contre Futur FC, l'ASKO de Kara n'a pas tenu ce dimanche face au FAR Rabat. En déplacement chez les Marocains, le club togolais s'est lourdement incliné 5-1.

Ce sont pourtant les visiteurs qui ont ouvert le score à la 16e minute par Harissou Ouro-Bodi. Mais le FAR Rabat parvient à égaliser avant la mi-temps par Mohamed Hrimat (39e).

Au retour des vestiaires, les Marocains se lancent à l'assaut de leur adversaires togolais et enchaînent les buts. Ahmed Hamoudan permet au FAR de prendre l'avantage à la 50e, et sera imité par Hamza Igman (63e) et Mustapha Sahd (67e) pour le 4-1.

Dans le temps additionnel, Zakaria Fati (90+2) enfonce un peu plus l'ASKO avec une cinquième réalisation.

Cette victoire permet au FAR de prendre la tête du groupe C, puisqu'un peu plus tôt, Pyramids et Futur FC, les deux autres équipe de la poule, se sont séparés sur un nul (1-1). ASKO est quant à lui dernier.