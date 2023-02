Congo-Kinshasa: Lomami - Plus de 600 cas de malnutrition répertoriés à Bakwa Mulumba

Plus de six cents cas de malnutrition dont 11 décès ont été enregistrés dans la zone de santé de Bakwa Mulumba, dans la province de Lomami, depuis janvier dernier. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés, rapporte le médecin chef de division provinciale de la santé, Dr Freud Bulobo.

D'après lui, plusieurs causes sont à la base de la recrudescence de cette malnutrition dans cette zone de santé. C'est notamment la vente des produits vivriers par les paysans et la consommation d'une nourriture non équilibrée.

" C'est une situation qui est souvent due à une consommation insuffisante de la nourriture en termes de qualité, en termes de quantité. Les gens produisent effectivement des aliments. Cependant, c'est au niveau de la consommation de ces aliments qu'il y a effectivement des problèmes. C'est-à-dire, ils n'ont pas une bonne pratique culinaire. Comment préparer, comment faire qu'on mette un mélange qui contient et les protéines et les glucides ", a expliqué Dr Freud Bulobo.

Il ajoute :

" Au-delà de ça, les produits agricoles sont vendus au-delà des frontières de la zone de santé parce que les gens ont besoin d'argent pour scolariser leurs enfants ".

Le médecin chef de division provinciale de la santé affirme que son service mène des actions communautaires pour lutter contre cette malnutrition à Bakwa Mulumba.

" La première de chose que nous faisons, c'est continuer à sensibiliser la population en leur montrant qu'ils doivent surtout en ce qui concerne leurs enfants, préparer leur nourriture pour avoir une composition qui permet à ce qu'il y ait une bonne croissance de l'enfant. Il faut noter que, c'était grâce à une prise en charge avec Médecins sans frontières qu'on a pu sauver des vies ", a précisé Dr Freud Bulobo.