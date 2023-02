Cameroun: Récompenses - PHP honore son personnel méritant

Plus 2000 employés des Plantations du Haut Penja ont reçu des médailles d'honneur du travail le vendredi 17 février 2023.

C'était l'ambiance des grands jours dans les locaux des plantations du haut penja vendredi dernier.

Au milieu des vastes champs de banane, se tenait la cérémonie de remise des médailles d'honneur du travail présidée par Grégoire Owona, ministre du travail et de la sécurité sociale.

Venus des plusieurs villes par charters organisés, les employés des plantations du haut penja mais aussi ceux de TMFD et EOLIS étaient vêtus de leurs plus beaux vêtements pour recevoir des mains du ministre et d'autres hautes personnalités de la localité la récompense de leur travail acharné.

À en croire les employés plutôt reconnaissants , Depuis 2019, malgré la survenue de la pandémie à covid 19 avec ses multiples conséquences, la PHP n'a cessé de faire preuve de résilience en continuant de remplir toutes ses obligations. La santé et la sécurité des travailleurs ont continué à faire l'objet de préoccupation particulière avec le renforcement de la couverture sanitaire et le plateau technique.

L'inscription de l'entreprise aux certifications fairtraide, Global Gap, Iso 14001, Rain Forest Alliance a amélioré les conditions de travail de vie et la qualité des relations avec les populations environnantes.La semaine de travail est passée de six(06) à cinq (05) jours.Le dialogue social a continué avec les Syndicats et l'institution des délégués du personnel et les relations de travail se sont améliorées.

En dépit de la crise sécuritaire vécue dans le département du FAKO, la PHP a réussi à maintenir plus de 250 emplois dans cette zone.

Retenons que Cela fait huit années que l'entreprise n'a plus organisé de cérémonie de remise des médailles d'honneur du travail. La faute à la Pandémie de COVID 19 et à une série d'années difficiles au plan économique. Ceci explique le nombre très élevé de récipiendaires (2119).

Pour le directeur général de PHP,"Ces médailles du travail sont une reconnaissance de la fidélité des employés de la PHP et c'est une caractéristique de l'emploi à la PHP. Il semble qu'on entre à la PHP comme on entre en religion, avec la ferme intention de demeurer au service de cette entreprise et des valeurs qu'elle incarne."

Dans son propos de circonstances, Grégoire Owona, le Ministre du travail et de la sécurité sociale a félicité les efforts fournis par le top management de PHP "Je suis conscient des efforts que vous déployez dans le but de maintenir votre entreprise dans les standards de production et de garantie du travail décent. Recevez pour cela les encouragements du Gouvernement à persévérer dans cette voie, en maintenant la cohésion au sein de lentreprise et avec la communauté, à travers le dialogue social structuré, régulier et transparent."