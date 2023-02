Cameroun: Affaire Martinez Zogo - Le juge suprême Paul Biya doit trancher.

Alors que l'enquête mixte Police-gendarmerie mise sur pied sur l'assassinat de Martinez Zogo sur instruction du président de la République suit son cours, l'affaire s'est transportée sur la place publique par les conseils des suspects. Le secret est dehors.

Une guerre larvée entre les avocats anime la place publique après les sorties successives De Me Tchoungang, porte-parole du conseil des avocats du suspects Amougou Belinga et Me Mbouni, avocat de Justin Ndanwe. Avec des déclarations contradictoires. Ce que le journal Emergence qualifie de " Guerre ouverte entre Charles Tchoungang et Jacques Mbouny ". Le premier, conseil d'Amougou Belinga, a tenu des propos sur le Lt-colonel Danwe que son avocat, le second, juge intolérables. L'avocat de lieutenant-colonel Justin Danwe soutient que son client n'a pas tenu les propos indiqués durant la confrontation, tels qu'indiqués par les conseils d'Amougou Belinga lors du point de presse organisé vendredi dernier.

Sur le fond, l'indépendant indique que " Me Tchoungang s'insurge ". Le conseil d'Amougou Belinga dont l'ancien Bâtonnier est le porte-voix, se révolte contre un détournement de procédure et la mise sur pied d'une enquête parallèle conduite par des personnes étrangères à la commission d'enquête conjointe, police-gendarmerie, prescrite par le chef de l'Etat. Tout en s'étonnant que ladite enquête soit aujourd'hui confisquée par la gendarmerie. Il dénonce le harcèlement dont est victime son client, ainsi que les multiples violations de la loi constatées dans le cadre de cette enquête, non sans égrener les multiples voltes faces du Lt Colonel Danwe.

Aussi, tout semble indiquer qu'" On recommence à zéro ". Et Le journal L'Avenir s'interroge, Simple diversion ou recherche absolue de la vérité ? La piste du deuxième commando divise l'opinion, alors que les auditions ont repris au Sed. Le président Paul Biya autorise enfin l'audition de deux membres du gouvernement, ladite audition aura lieu cette semaine. Selon les informations, le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Yaoundé a demandé à la commission mixte policegendarmerie d'établir clairement les responsabilités de chacun. Les avocats de Jean Pierre Amougou Belinga et Cie dénoncent.

Finalement, comme semble l'affirmer Le quotidien Le Messager, le dossier est-il bloqué ? La réponse vient de la primeur de l'information " Paul Biya un juge impartial ". Depuis l'enlèvement suivi de l'assassinat du chef d'antenne d'Amplitude FM basée à Yaoundé, les langues se délient au sujet de la position du président de la République chef suprême des armées en même temps président du conseil supérieur de la magistrature. Paul Biya reste fidèles et loyaux. Seule la vérité aura droit de cité dans cette affaire qui accouche déjà des scorpions.