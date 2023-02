Soudan: Daglo - la solution de la crise économique actuelle est liée à la stabilité politique

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST) et Commandant des Forces de Soutien Rapide (FSR), Général Mohamed Hamdan Daglo, a affirmé, lors de son discours samedi, que la solution à la crise économique actuelle est liée à la stabilité politique et à l'établissement d'un gouvernement civil.

"Je ressens une profonde douleur chaque fois que je vois des manifestations de pauvreté, de difficultés économiques et de détérioration des services dans notre pays", a regretté Daglo, soulignant que "le Soudan est un pays riche de sa population et de ses ressources, qui ayant été appauvri par les politiques des régimes successifs et les luttes de pouvoir à l'esprit étroit."

Le Vice-Président du CST a exhorté la communauté internationale et régionale à apporter le soutien nécessaire au prochain gouvernement, car le peuple attend beaucoup de lui et il aura une tâche difficile s'il ne trouve pas une coopération rapide et efficace pour faire face aux défis économiques.

Il a appelé le prochain gouvernement à s'occuper des secteurs productifs, à investir dans les ressources agricoles, animales et naturelles du pays, et à les diriger vers les citoyens de toutes les régions du Soudan dans la justice et l'équité, en appelant à se préoccuper de l'éducation et de la santé comme des facteurs les plus importants pour la résurgence compréhensive du pays.