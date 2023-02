Afrique: CAN U20 / Malick Daf /Sénégal - " Nous sommes ici pour continuer la marche du succès "

Le sélectionneur des Lionceaux de la Teranga, Malick Daf s'est prononcé en conférence de presse au sujet des objectifs de son équipe qui prendra part à la Coupe d'Afrique des Nations, Egypte 2023.

Finalistes des trois dernières éditions de la compétition avant celle en Mauritanie (2015, 2017 et 2019), sans jamais avoir réussi à soulever le trophée, Malick Daf et ses poulains espèrent enfin vaincre le signe indien et poursuivre la dynamique actuelle de succès du football sénégalais.

"Nous sommes ici pour continuer la marche du succès, un nouveau vent est en train de souffler pour le football sénégalais."

Concernant l'hospitalité aux pays des pharaons, le technicien sénégalais se sent chez lui. "Nous nous sentons chez nous, et vous remercions pour l'accueil et l'hospitalité" a ajouté le technicien avant de passer la parole à son capitaine.

" On veut suivre les pas de nos grands frères. Le foot sénégalais est arrivé à un stade où on ne veut que gagner. L'équipe est prête. On est en Egypte pour ramener la coupe au Sénégal ", a annoncé le capitaine Samba Diallo.

Dans un groupe qu'on peut qualifier de groupe de la "mort", Samba Diallo ne rougit pas : "on peut gagner nos matchs, remporter cette compétition et c'est l'objectif".