Ile Maurice: Nikita Anodin et ses gâteaux pour les diabétiques

Son projet a récemment décroché le premier prix à la 3e édition de Lottotechseeds, ouvrant ainsi la voie à la réalisation de ses rêves et à son affirmation en tant que jeune entrepreneure.

Dotée d'un élément de nouveauté et d'une vision novatrice sur l'inclusion dans le monde de l'art culinaire, elle nous fait découvrir non seulement la rêveuse de 24 ans qu'elle est, mais aussi la femme active qui vise à rehausser le niveau de l'entrepreneuriat pour une portée économique et sociale dans le pays. Entre inspiration, projets actuels et futures attente, elle se confie.

Issue d'une famille de quatre, ses parents et un frère aîné, de La-Caverne, Vacoas, Nikita Anodin dit être, depuis son enfance, passionnée par le monde culinaire. Elle le tient surtout du milieu familial solidaire et artistique dans lequel elle a grandi. "Ma mère est déjà engagée dans la restauration ainsi que mon père dans une certaine mesure. Mon frère œuvre dans la déco", nous dit-elle. Sa passion pour la gastronomie continue d'évoluer pendant ses études au collège St-Andrews, où elle choisit comme matière principale les Food Studies.

Ensuite, elle entame un diplôme en Media Arts à l'université de Maurice, qu'elle termine avec succès, avant de décider de se consacrer à plein temps à sa passion pour l'art culinaire. "Après avoir terminé mes études, soit deux ans de cela, j'ai commencé à prendre des commandes de pâtisserie et je me suis mise à travailler à domicile." Son moment préféré, dit-elle, reste une vingtaine de commandes de gato Marie arrivées tout de suite pour la fête de l'Assomption.

Cependant, la jeune pâtissière se distingue des autres. Ses créations sont dotées d'une touche intéressante - et nouvelle. Outre les pâtisseries sucrées, elle prépare des gâteaux pour les diabétiques. "Les gâteaux ont exactement la même apparence que tout gâteau 'normal' que vous achèteriez, avec de la crème et la même présentation. Sauf qu'ils sont savoureux. Au lieu de sucre, les gâteaux sont fourrés au jambon et au fromage, entre autres." L'idée, dit-elle, consiste à étendre la disponibilité des pâtisseries à une notion plus inclusive dont même les diabétiques peuvent profiter.

"J'ai toujours constaté que pour la plupart des occasions, telles que les anniversaires, lorsque des gâteaux sont servis, les personnes âgées ne peuvent pas toujours en profiter, d'une part parce qu'elles préfèrent le salé et, d'autre part, en raison de problèmes de santé, tels que le diabète. Je voulais donc leur donner l'occasion de se sentir intégrées et de profiter de gâteaux adaptés à leurs besoins", nous confie Nikita Anodin. Une idée très bien accueillie par ses clients, qui sont satisfaits et ont un sentiment d'inclusion grâce à ses créations. Par ailleurs, un gâteau d'anniversaire pour 12 personnes coûte environ Rs 600 et sa pâtisserie à domicile, s'appelle Little Oven. "Le nom est inspiré du fait que, lorsque j'ai débuté, j'utilisais un petit four d'environ 30 cm."

Les exclus

C'est dans cette même optique que la jeune visionnaire a participé à Lottotechseeds. En collaboration avec We Empower, Lottotech a mené à bien la 3e édition, qui encourage et propulse l'entrepreneuriat féminin qui a une conscience écologique ou sociale. Il faut d'abord passer par l'étape d'appel à projets, et celles qui satisfont tous les critères sont sélectionnées et peuvent se lancer dans l'aventure en bénéficiant d'une formation gratuite. Ensuite, les candidates présentent leur projet à un jury qui détermine lequel détient tous les atouts pour faire une réelle différence. Chaque candidate défend son idée avec conviction pour un investissement de démarrage de Rs 100 000 pour le premier prix ; Rs 75 000 pour le deuxième et Rs 50 000 pour le troisième.

Le concept de faire des gâteaux pour les diabétiques de Nikita Anodin, intitulé "Les Oubliés", a décroché le premier prix, lui donnant ainsi la légitimité qu'elle est sur la bonne voie et lui permettant de se positionner en jeune entrepreneure. Dans trois mois, elle compte ouvrir sa Bakery and Coffee Shop à Rose-Hill. "Il est important que les jeunes fassent ce qu'ils aiment, travaillent dur et évoluent, peu importe la perception des gens. Quand on est juste, on finit par faire ses preuves."