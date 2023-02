Soudan: Daglo - FSR établies comme soutien aux Forces Armées

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Mohamed Hamdan Daglo, a affirmé que les Forces de Soutien Rapide (FSR) ont été établi pour soutenir les Forces Armées, et que leur loi stipule qu'elles en font partie, indiquant qu'elles ont été rassemblées avec les Forces Armées dans les tranchées du combat pour protéger la patrie et qu'elles ont des pactes avec elles qu'elles ne trahiront jamais.

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui aux locaux des Forces de Soutien Rapide à Khartoum, Daglo a souligné qu'ils ne permettraient pas à ce qu'il appelle les éléments de l'ancien régime de creuser un fossé entre les Forces Armées Soudanaises et les Forces de Soutien Rapide, soulignant que les Forces de Soutien Rapide s'engagent à ce qui a été énoncé dans l'accord-cadre concernant le principe d'une armée unique selon des calendriers convenus.

Il a également affirmé leur engagement sincère à s'engager dans des processus de réforme de la sécurité et de l'armée, de manière à développer et moderniser l'établissement militaire, à accroître son efficacité, à l'éloigner complètement de la politique et de l'économie, et à lui permettre de confronter efficacement à tout ce qui menace la sécurité et la sûreté du pays.

Il a dit que les Forces Armées Soudanaises sont une institution ayant une longue histoire, et qu'elles ne seront pas le jouet d'un parti, mais qu'elles étaient et resteront la propriété du peuple Soudanais avec toutes ses composantes, et une source de fierté et de respect, soulignant qu'elles sont l'un d'entre elles et qu'ils n'épargneront aucun effort pour les défendre contre quiconque en abuse ou les minimise, indiquant que l'accord-cadre a jeté une base solide pour les grands principes qui restaurent à l'armée ce qu'elle a perdu en raison des politiques du régime défunt, soulignant qu'ils le poursuivront honnêtement et sérieusement jusqu'à ce que ses objectifs soient pleinement réalisés, disant que l'accord est un paquet qui doit être mis en œuvre tous sans division.