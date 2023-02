Soudan: Al-Burhan - L'armée veut un consensus et ne veut pas la répétition d'expériences antérieures

Al-Ketayab, État de Nahr Al-Nil — Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le général Abdul-Fattah Al-Burhan, a affirmé le désir de l'armée pour le peuple de se mettre d'accord sur les questions qui ont été soulevées concernant l'accord-cadre, afin que la discussion autour d'eux soit d'une manière réelle et non factice, ajoutant que les forces armées ne veulent pas répéter l'expérience précédente, mais nous tenons à ce que les solutions viennent correctement et sur des bases solides.

Il a averti les forces politiques de ne pas exploiter les forces armées pour leurs propres intérêts, soulignant le soutien de tous ceux qui travaillent pour les intérêts et le progrès du pays, affirmant que tout parti ou groupement politique qui appelle à l'unité nationale et à l'exercice pacifique du pouvoir trouver le soutien des Forces Armées soucieuses de mettre un terme à la situation actuelle et à l'unité du pays.

S'adressant samedi à un rassemblement de masse dans la région d'Al-Ketayab, dans l'État de Nahral-Neil, témoignant le mariage de masse de 200 couples, le général Al-Burhan a souligné que les forces armées n'ont pas de parti et ne seront loyales à personne ou à un groupe, et n'obéit qu'à la volonté de son peuple.

Il a également indiqué que les Forces armées ne sont hostiles à personne et ne sont fidèles à aucun groupe, ajoutant que les Forces armées veulent que tout le monde s'accorde en faveur de l'intérêt du pays.

Le général Al-Burhan a souligné que les forces armées n'ont pas la nature d'initier des problèmes et ne seront pas entraînées dans des affrontements avec qui que ce soit, car leur devoir est d'éviter la sédition du pays, et qu'elles resteront une institution indépendante dont l'ennemi est quiconque s'oppose aux intérêts, à la sécurité et à la stabilité du pays.