Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Des cadres administratifs se concertent

La conférence annuelle des chefs de circonscription administrative s'est tenue, le vendredi 17 février 2023, à Ouagadougou.

Pour la survie de la Nation, chaque gouvernant, à quelque niveau que ce soit, doit jouer pleinement sa partition. A cet effet, les Chefs de circonscription administrative (CCA), que sont les gouverneurs, les hauts-commissaires et les préfets, sont appelés à coordonner la défense civile dans leur ressort territorial. Pour ce faire, ils sont venus des 13 régions du pays pour échanger avec le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, Boukaré Zoungrana, sur des préoccupations liées à l'insécurité et au développement des collectivités.

La rencontre s'est tenue, le vendredi 17 février 2023, à Ouagadougou. Placée sous le thème : " Organisation générale de la sécurité nationale et conduite des délégations spéciales : place et rôle des chefs de circonscription administrative ", la conférence, selon le premier responsable du ministère en charge de l'administration territoriale, revêt un intérêt capital pour le chef de circonscription administrative en tant que représentant du président du Faso, du gouvernement et de chaque ministre, dépositaire donc de l'autorité de l'Etat dans son ressort territorial.

Selon lui, le choix de ce thème s'inscrit également dans la vision du chef de l'Etat traduite à travers la déclaration de politique générale du Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, qui s'est résolument engagé à relever les défis en matière de recouvrement du territoire et de sécurisation du pays afin de répondre aux attentes légitimes des concitoyens.

En tant que dépositaire de l'autorité de l'Etat, le chef de circonscription administrative, a-t-il rappelé, est et reste à l'avant-garde de la coordination, de l'animation et de la supervision de la mise en œuvre des politiques publiques dans son ressort de compétence. Relativement dans la lutte contre le terrorisme, le ministre a fait comprendre l'importance de la collaboration avec les responsables des Forces de défense et de sécurité (FDS).

A ce titre, il a attiré l'attention des CCA et responsables des FDS présents à cette rencontre, sur les diligences observées dans le renforcement de la collaboration. Pour lui, la qualité de leurs rapports est essentielle au regard de l'enjeu et des défis liés à la reconquête de l'intégrité du territoire national.

" La collaboration entre civils et FDS tant souhaitée devrait pouvoir s'inspirer, se construire et se consolider à partir de l'exemple que vous donnez aux populations ", a-t-il avancé. Outre les CCA, le ministre Zoungrana s'est adressé aux présidents de délégation spéciale.

En effet, ils ont été invités à assurer avec exemplarité la conduite des affaires publiques locales pour un développement certain à la base et à contribuer au changement des mentalités et des conditions de vie des populations. C'est dans ce sens que le ministre a fait savoir qu'ils doivent se départir de tout comportement de nature à créer des dysfonctionnements au sein des collectivités territoriales. Aussi ont-ils été appelés à assurer pleinement leurs fonctions dans le respect des textes en vigueur et la mise en commun des intelligences locales.

Instaurer une synergie entre les différentes forces

A cette conférence, le secrétaire général de la défense nationale, le colonel-major Ousmane Traoré et l'inspecteur général des services, Barké Ima se sont entretenus avec les participants sur des communications sur le rôle du chef de circonscription administrative d'une part dans l'organisation générale de la sécurité nationale et d'autre part dans la conduite des délégations spéciales.

En effet, il ressort de la communication du secrétaire général de la défense nationale que les CCA constituent un maillon indispensable dans la mise en œuvre des politiques et stratégies de sécurité nationale. Pour réussir le pari du développement et garantir une paix durable dans leurs ressorts, ceux-ci doivent non seulement s'approprier leur rôle futur dans la nouvelle architecture de sécurité nationale, mais surtout œuvrer à instaurer une synergie entre les différentes forces pour la réussite de leurs missions.

S'agissant du fonctionnement des collectivités territoriales, il a été constaté dans la gestion de certains, des actes qui pourraient annihiler les actions de restauration et de sauvegarde entreprises par le gouvernement. C'est pourquoi dans sa communication, l'inspecteur général des services, Barké Ima, a invité les CCA à remplir leurs missions de délégation spéciale en travaillant à corriger les insuffisances.

Ces irrégularités, selon lui, sont liées à l'utilisation abusive des moyens des collectivités territoriales, au manque d'exemplarité dans l'exercice des fonctions de représentation dans les circonscriptions administratives, à l'immixtion dans l'attribution et l'exécution des marchés publics...

A l'issue de ces échanges, les participants ont posé des préoccupations qui ont attrait au renforcement de la sécurité dans l'exercice de leurs fonctions. Quant au porte-parole des préfets, Dieudonné Tougfo, il a souhaité une formation en défense et la dotation en armes à ses pairs. Toujours sur ce volet, il a voulu que les préfets soient associés au dispositif sécuritaire, en termes d'informations et de prises de décisions.