Maroc: Le Maroc se hisse au 25ème rang mondial en matière d'Open data

En termes de " Couverture ", l'une des composantes de l'indice de données ouvertes, le Royaume réalise le 7ème score

La politique d'ouverture des données du Maroc se porte bien et gagne du terrain à l'échelle mondiale. Selon le Haut-commissariat au plan (HCP), le Royaume a amélioré sa position dans le classement mondial 2022 d'Indice des Données Ouvertes (ODIN).

En effet, lors de sa session de 2022, l'Observatoire des Données Ouvertes (Open Data Watch) a classé le Maroc à la 25ème place sur 193 en matière d'Indice des Données Ouvertes (ODIN), a récemment annoncé le Haut-commissariat.

Etant donné cette nouvelle position, en nette amélioration par rapport à l'année 2021 où il était classé 41ème sur 178 pays, le Maroc a ainsi consolidé son rang mondial et son leadership à l'échelle continentale.

Dans un communiqué, l'institution publique dirigée par Ahmed Lahlimi Alami note en effet qu'" avec son nouveau classement, le Maroc maintient son leadership au niveau de l'Afrique et se positionne aux premiers rangs des pays en développement et émergents et au-delà ".

Autre précision, qui mérite d'être portée à la connaissance de tous, c'est qu'il " surclasse plusieurs pays parmi les plus développés comme la Suisse, le Japon, la France, l'Australie et l'Italie ", comme l'a par ailleurs souligné l'organisme chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc.

Il est à souligner que ce classement est intervenu après l'évaluation faite par l'Observatoire des Données Ouvertes " du niveau de qualité des données et des métadonnées produites par le Haut-commissariat au plan (HCP) et publiées à travers son site web institutionnel (www.hcp.ma) ", indique un communiqué de l'Institution.

Selon la même source, le Maroc " a, par ailleurs, réalisé le 7ème score en matière de " Couverture ", l'une des composantes de l'indice ODIN et ce, sur la base du niveau de couverture sectorielle, thématique et territoriale des statistiques produites par le HCP ", a-t-on souligné.

Pour le Haut-commissariat au plan, cette performance constitue une consécration de dimension internationale de la qualité et de la diversité de l'information statistique du Maroc.

Ce nouveau classement consacre également " la multiplicité et la convivialité de ses supports de dissémination portés notamment par la rénovation qu'a connue son site web institutionnel et ses nouvelles Bases de Données Statistiques, en particulier celle connue sous le sigle BDS et la plateforme dédiée aux indicateurs sur la réalisation par notre pays des Objectifs de Développement Durables (ODD) ", a estimé le HCP de même source.

Comme il a été relevé dans son communiqué, " elle intervient dans le sillage des duplications régionalisées de ces bases de données statistiques et du lancement du processus d'élaboration des Rapports Régionaux sur les ODD, inauguré en 2022 dans les deux régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Casablanca-Settat, ce qui fait du Maroc le quinzième pays au monde à avoir engagé le processus de territorialisation des ODD ".

Pour rappel, l'Indice des Données Ouvertes est un indice composite d'évaluation des sites web des Instituts nationaux de statistique, élaboré par l'Observatoire des Données Ouvertes (Open Data Watch).

Précisons que cet Observatoire, connu sur le plan international par son professionnalisme, son indépendance, présente régulièrement les résultats de ses travaux et son rapport d'évaluation de l'Open Data à l'échelle internationale à la Commission de Statistique des Nations Unies.