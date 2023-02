Maroc/Algérie: Ligue des champions - Le WAC s'écroule à Alger

Le Raja déroule à Dar Es-Salam

Fortunes diverses pour les deux représentants du football national en Ligue des champions, le Wydad et le Raja, à l'issue de la seconde journée de la phase de poules disputée en fin de semaine.

Décidément, le WAC s'est "appliqué " à manquer sa sortie inaugurale même si celle-ci comptait pour la seconde manche du groupe A. En donnant la réplique vendredi au stade 5 Juillet à Alger à la JSK, le Wydad s'est incliné sur le score de 1 à 0 résultat qui ne compromet aucunement les chances du club dans cette C1 mais qui est tout de même fait pour rappeler aux plus optimistes que ça tourne mal dans la demeure des champions sortants.

Dès l'entame de l'opposition, l'on a pu voir un Wydad pas du tout dans son élément, refusant le jeu face à un adversaire ayant beaucoup perdu de son aura et qui ne demandait pas mieux. Une confrontation qui ne pouvait séduire personne tant qu'il n' y avait rien à se mettre sous la dent. Une terne copie rendue par deux équipes n'ayant pas honoré leur standing, particulièrement le Wydad version Nafti bien parti pour plier bagage plus tôt que prévu. Le cadre tunisien tout comme le président du club, Saïd Naciri, se trouvent d'ailleurs sous les feux des critiques acerbes de la part du public wydadi voulant à tout prix que le tir soit rectifié le plus tôt possible.

Mehdi Nafti, qui, comme précité, depuis un bon bout de temps agace les supporteurs du Wydad par sa stratégie ultra défensive et ses choix tactiques incompris, a poussé cette fois-ci le bouchon un peu loin en quittant la conférence de presse d'après-match, prétextant une mauvaise organisation.

En attendant sur quoi va déboucher cette affaire, le WAC a perdu son match inaugural après avoir encaissé en fin de partie (87è) un but signé sur un coup de tête de Badreddine Souayad. Il a fallu qu'ils soient menés au score pour que les joueurs casablancais daignent enfin changer de tactique et produire du jeu mais c'était trop tard, cédant ainsi le pas et concédant une défaite qui restera en travers de la gorge de tous les Wydadis.

Le WAC a perdu le match ainsi que Jaadi, blessé et qui sera d'ailleurs forfait pour un peu plus d'un mois. Autrement dit, il manquera pas mal de rencontres dont les deux prochaines de la C1 à domicile contre les Angolais de Petro Luanda, le 24 courant (3ème journée) et face aux Congolais de Vita Club, le 3 mars prochain (1ère journée).

Si le WAC est passé à côté de son sujet, ce n'est point le cas pour le Raja qui s'est imposé samedi au stade de Dar Es-Salam sur l'équipe tanzanienne de Simba sur le score de 3 à 0.

Une victoire qui ne souffre d'aucune contestation, décrochée grâce aux réalisations de Hamza Khaba à la demi-heure de jeu, Sofiane Benjdida à la 82è et Ismail Mokadem sur penalty, transformé à quatre minutes de la fin du temps réglementaire.

Le Raja, vainqueur lors de la première journée des Ougandais de Vipers par 5 à 0, a réussi le coup de soigner davantage son goal average, pouvant obtenir sa qualification au tour des quarts dès la troisième journée, s'il gagne son match en déplacement le 25 de ce mois devant les Guinéens de Horoya Conakry.

Il convient de rappeler en dernier lieu que l'ASFAR, qui évolue en Coupe de la Confédération, devait croiser le fer, dimanche au complexe Moulay Abdellah de Rabat pour le compte de la seconde journée du groupe C, avec la formation togolaise d'ASKO.

Résultats

Groupe A

JSK-WAC : 1-0

Vita Club-Petro Atletico : 1-2

Groupe C

Simba-Raja: 0-3

Vipers-Horoya: 0-0

La provocation jusqu'au bout

Avant le coup d'envoi du match JSK-WAC, les responsables algériens sont allés encore loin dans la provocation puérile et gratuite. Ils ont bafoué le protocole précédant les matches internationaux, poussant cette fois-ci la bêtise jusqu'à retirer le drapeau marocain de l'enceinte du stade 5 juillet.

Une attitude aussi inadmissible qu'exécrable que la délégation wydadie n'a pas laissé passer. Elle a réagi sur le champ, faisant savoir aux "organisateurs" du match que le drapeau marocain doit être élevé à l'intérieur dudit stade. Requête non satisfaite par les soi-disant hôtes, décidés apparemment à ce que la bêtise supplée à la raison. Un comportement indigne qui a conduit la délégation wydadie à réclamer que le drapeau algérien ne soit pas non plus dressé. Ce qui a été fait d'ailleurs.

M.B