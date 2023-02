Algérie: Réunion multisectorielle pour mettre en place un plan d'action conjoint sur le développement de la filière "arts"

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed s'est réuni, dimanche à Alger, avec plusieurs membres du Gouvernement pour mettre en place un plan d'action conjoint visant le développement de la filière "Arts" et ses débouchés sur la vie artistique, socioéconomique, culturelle et civilisationnelle.

Tenue au siège du ministère de l'Education nationale, cette réunion s'est déroulée en présence des ministres de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari et de la Communication, Mohamed Bouslimani.

Cette rencontre vise à "insuffler une dimension artistique et stratégique à la filière Arts en coordination parfaite et continue entre les secteurs concernés, et ce, en concrétisation des décisions du Président de la République à ce sujet".

Ce rôle, dit-il, se traduit à travers "les structures de formation disponibles au niveau des ministères concernés par les spécialités demandées, en plus d'envisager des outils de motivation et d'encouragement", saluant "les résultats excellents des élèves durant le premier trimestre de l'année scolaire 2022-2023".

Le ministre a, par la suite, mis en avant le rôle "éminent et sensible" qui incombe au secteur de la Communication, censé assurer "l'accompagnement et une large information" quant à cette filière et à ses perspectives, soulignant "l'orientation stratégique de l'Etat et son impact positif sur plusieurs domaines".

A l'issue de la réunion, il a été convenu de poursuivre les travaux dans le cadre de la commission conjointe mise en place à cet effet.

Dans ce cadre, il a donné des instructions à l'effet de faire appel à des enseignants spécialisés et des experts pour former dans les différentes disciplines artistiques jusqu'à l'obtention du baccalauréat artistique, l'objectif étant d'assoir la culture de la formation dans le domaine des Arts, insistant sur le "rôle important et déterminant du cinéma qui dépasse la notion de divertissement, et contribue à façonner l'esprit de l'individu algérien et de la société en général".