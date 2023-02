Algérie: Mines - Arkab reçoit une délégation de la FAMMIP

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, dimanche à Alger, le président et les membres de la Fédération algérienne des minéraux du secteur minier et de l'industrie de la pierre (FAMMIP), avec lesquels il a passé en revue les voies et moyens de renforcer la coopération entre les entreprises du secteur des mines et la FAMMIP, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, "les deux parties ont évoqué les moyens de renforcer la coopération et l'investissement (public et privé) entre les entreprises du secteur minier et la FAMMIP, notamment en matière d'exploration, d'exploitation et de transformation des pierres ornementales telles que le granit et le marbre, en vue de promouvoir et de valoriser les ressources minières nationales, de développer la production minière nationale, de réduire les importations des produits miniers et d'approvisionner le marché national", précise la même source.

La rencontre a été l'occasion de discuter "des résultats de l'accord de coopération et de sa mise en œuvre entre la FAMMIP, le secteur des mines et l'Association italienne des producteurs de marbre et de granit et des machines de leur fabrication, notamment en ce qui concerne la formation et le transfert de la technologie pour tirer profit de l'expérience italienne dans ce domaine", ajoute la même source.