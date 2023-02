Congo-Kinshasa: Proclamé Docteur en Psychologie à l'UPN, RDC - Nicolas Akpanza Mobuli pour le décollage du Secteur du Travail !

Une batterie de propositions d'ampleurs déballées. Une série de problématiques scientifiquement décortiquées aux fins de baliser la voie au décollage du secteur de Travail que dirige la Ministre Claudine Ndusi. Eh bien ! Nicolas Akpanza Mobuli, Député national honoraire, a jugé utile de d'apporter, après s'être longuement donné à contribuer aux efforts visant le développement du pays, sa modeste contribution à la redynamisation du secteur professionnel, laquelle vaut pour l'Institut National de Préparation Professionnelle (INPP).

Dans sa thèse brillamment défendue à l'Université pédagogique nationale (UPN), samedi 18 février 2023, l'Honorable Nicolas Akpanza, désormais Docteur en Psychologie du Travail et des Organisations, Suggère, comme pistes, la mise en place de nouvelles clauses contractuelles et la révisitation de toutes dispositions légales devenues désuètes. Aussi, faut-il le rappeler qu'il insiste sur le fait que les entreprises et établissements publics doivent accorder une importance capitale à la formation des travailleurs, comme l'exige le législateur congolais.

"Formation du personnel à l'institut national de préparation professionnelle et développement des entreprises et établissements publics", tel est l'intitulé de cette thèse qui a lui a valu la mention Grande Distinction devant un jury costaud, composé notamment, de Professeurs Faustin Lupungu, Dieudonné Iyeli Katamu, Jean-Paul Yawidi.

"Ce travail qui vient d'avoir son aboutissement, je l'ai commencé il y a de cela dix ans. C'est une recherche que j'ai approfondie dans le cadre de la contribution à la formation organisée par l'INPP pour le développement des entreprises et établissements publics et pour l'épanouissement des personnels de ces entreprises. De quoi s'agit-il exactement ? Vous savez, l'Etat congolais a donné pouvoir à l'INPP pour la formation des travailleurs des entreprises publiques et des établissements publics. Mais, nous avons constaté que les objectifs fixés par l'Etat pour que ces entreprises profitent exactement de la formation, ces objectifs n'ont pas été atteints ou ne sont pas encore atteints. C'est la raison pour laquelle nous avons cherché pourquoi ces entreprises n'arrivent pas à bénéficier du droit leur dû. Les entreprises s'acquittent régulièrement et mensuellement des cotisations sous forme d'une redevance due à l'INPP. Etonnement, parce qu'on voit les statistiques, on prouve qu'en moyenne, ces entreprises envoient seulement 11 agents, 11 travailleurs par an. D'où, pour nous, c'était une problématique.

Une problématique dont s'est dégagé une hypothèse principale : la contribution de la formation organisée par l'INPP à l'intention des travailleurs pour leur épanouissement, à l'intention des structures organisationnelles telles que les Sociétés commerciales et les établissements publics", a-t-il fait comprendre, à l'issue de la cérémonie de soutenance publique de sa thèse, puisque cette contribution, a-t-il indiqué, parait très négligeable dans la mesure où les effectifs envoyés à l'INPP pour la formation se font de plus en plus rares. " Alors, il y a un problème qu'il faut absolument chercher à résoudre ", a-t-il ajouté.

" La conclusion est que l'INPP n'est pas dans la capacité de s'acquitter valablement du devoir lui imposé par le législateur congolais. Maintenant, il faut envisager des solutions. Il faut de nouvelles clauses contractuelles, il faut de nouvelles dispositions légales, il faut prévoir des lois, des décrets, pour qu'effectivement, l'INPP puisse travailler en synergie avec les entreprises telles que la SNEL, la Régideso, l'Ofida ainsi que certains établissements publics. Voilà ce que nous avons pu faire dans notre travail ", a-t-il insisté.

Natif de Bosombilonga, dans la province de l'Equateur, Nicolas Akpanza Mobuli est une des grandes figures de la sphère politique RD Congolaise. Deux fois Député national, soit de 2006 à 2018, plusieurs fois secrétaire, président et cadre dans diverses organisations sociopolitiques du pays, le sexagénaire a eu à participer, grâce à son expertise avérée et son expérience, au conclave politique de Kinshasa (1992), aux concertations nationales de 2013 et au dialogue politique nationale inclusif de 2016...