Rwanda: Le Rwanda reconnu agresseur par les Chefs d'Etat africains, Félix Tshisekedi - De nouveaux succès diplomatiques engrangés à Addis-Abeba !

Plan de déstabilisation mis à nu. Infiltration armée et atrocités reconnues et décriées. Mensonges démontés. Engagements renouvelés. Bilan étalé et révélateur des méfaits de l'agression rwandaise à l'Est de la RDC. Devant ses pairs du continent africain, lors du 36ème sommet tenu samedi 18 février 2023, à Addis-Abeba, le Chef de l'Etat Congolais Félix Tshisekedi a porté haut la voix d e son pays, en réitérant sa ferme détermination à défendre l'intégrité territoriale du pays et à assurer la sécurité de sa population. Du discours à l'action, le Président de la République a démantelé des fausses allégations et plaidé pour la prise des sanctions contre le régime de Paul Kagame.

Sanctions de l'Union Européenne

Rencontrant, à cette occasion, Monsieur Charles Michel, Président du Conseil Européen, Félix Tshisekedi s'est mis à défaire les discours mensongers du Rwanda sur un prétendu génocide en cours et d'autres fausses allégations.

Accompagné de quelques officiels lors de cette entrevue, et en guise des représailles, il a martelé sur la nécessité des sanctions pour arriver au respect strict de la feuille de route de Luanda, dûment signée par la RDC et le Rwanda.

Rapatriement des Congolais

Participant sur place aux assises du mini-sommet des Chefs d'Etat membres de la Communauté économique d'Afrique de l'Est (EAC), le Chef de l'Etat a décidé du rapatriement rapide des compatriotes réfugiés au Rwanda, ce, dans la perspective de leur ôter d'autres prétextes.

En effet, ressort-on des conclusions des échanges, le Gouvernement s'activera sur ce en respect des règles du Haut- Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et en impliquant étroitement les notabilités locales.

Décisions levées

Au terme de leur rencontre, les Chefs d'Etats membres de l'EAC ont décidé de la cessation des hostilités en général, et en particulier des attaques du M23 contre les FARDC et la MONUSCO, dans le respect des dates établies par la réunion de Chefs d' Etat-Major de la CAE, réalisées à Nairobi, le 09 février 2023 ainsi que du déploiement complet de la Force Régionale de la CAE et la mise en œuvre rapide de son mandat, conformément aux décisions des différents Mini-Sommets.

A cela, il faut rajouter le cantonnement et le désarmement du M23 sur le territoire congolais sous le contrôle des autorités congolaises, de la Force Régionale et du Mécanisme de Vérification Ad-Hoc, avec la collaboration de la MONUSCO et du retour des personnes déplacées dans leur région d'origine.

Sans oublier le retour en RDC des réfugiés congolais qui se trouvent au Rwanda, tel que mentionné dans la Feuille de Route de Luanda et des mesures relatives à décourager la multiplication des initiatives dans ce dossier en donnant la priorité à la reprise et à la mise en œuvre rapides du Plan Conjoint pour la Résolution de la Crise Sécuritaire dans la Région Est de la RDC, résultant de l'harmonisation des Processus de Luanda et de Nairobi et encourager les partenaires internationaux pour appuyer financièrement ces derniers.

Soutien du Président Ramaphosa

Intervenant après la présentation claire de la situation sur terrain dressée par Félix Tshisekedi, le Président Sud-africain Cyril Ramaphosa a apporté son soutien aux efforts des autorités nationales en s'engageant à appuyer les efforts pour un retour rapide de la paix au terme de la réunion de la Commission Paix et Sécurité de l'Union Africaine.

C'était en présence d'Antonio Guterres, Secrétaire Générale des Nations Unies.

Une place au Conseil de Sécurité

A la faveur d'une consultation diligentée avec le Président Burundais Evariste Ndayishimiye, Félix Tshisekedi a obtenu le retrait, au profit de la RDC, de la candidature du Burundi comme Membre Non-Permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027.

Une fierté nationale

De nationalité congolaise, le Docteur Jean Kaseya a été porté à la tête du Centre Africain pour la Surveillance et la prévention des maladies (CDC), la plus grande organisation sanitaire d'Afrique. C'était à l'issue d'un vote des Chefs d'Etat auquel a assisté le Président Tshisekedi.