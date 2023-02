Congo-Kinshasa: CIC & GH Kintele - Le DG Driss Chafiq manifeste l'intérêt de son établissement vis-à-vis de la RDC

*Le nouveau Directeur général du Centre international de conférence et Grand Hôtel de Kintele à Brazzaville, M. Driss Chafiq, a effectué un séjour de travail à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, RDC. A cette occasion, il s'est exprimé notamment sur l'intérêt de son établissement hôtelier à l'égard de résidents de Kinshasa, qui comptent parmi les consommateurs des services et produits du CIC & GH Kintele. Il estime que les résidents de Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde, doivent profiter au maximum de cette proximité exceptionnelle de leurs métropoles.

Le Centre international de conférence et Grand Hôtel de Kintele, est en effet un établissement hôtelier avec des installations 5 étoiles doté notamment de 200 chambres, 6 Suites Présidentielles, 8 Suites Juniors, Une Salle des Banquets pouvant accueillir un millier de personnes. Il a en plus la particularité d'être le seul en son genre en Afrique centrale et dans la sous-région, avec un palais de congrès de 1500 places, une salle présidentielle de 375 places, une salle de conférence de presse de 120 places, une douzaine des salles de réunion alliant tout style de configuration, un musée, un héliport sans oublier plusieurs autres installations destinées à diverses activités qui constituent l'essentiel de ce complexe.

GH Kintele (façade principale)C'est aussi un bijou architectural qui fait face au mythique fleuve Congo et qui offre une tranquillité et un dépaysement total. Il est situé à quelques encablures de Brazzaville, dans la cité avant-gardiste de Kintele.

Son nouveau Directeur général Driss Chafiq est décidé non seulement de consolider les acquis positifs, notamment la notoriété et la réputation tant nationale qu'internationale du Centre international de conférence et Grand Hôtel de Kintele, mais aussi ensuite apporter de réponses aux exigences de la clientèle, avec bien sûr la collaboration des différentes équipes.

GH Kintele (Façade arrière)Kinshasa et Brazzaville ayant la particularité d'être les deux capitales les plus rapprochées du monde, séparées seulement par un boulevard fluvial, le CIC & GH de Kintele reçoit régulièrement de consommateurs qui viennent de Kinshasa.

"Nous accueillons régulièrement des hommes d'affaires, de touristes, de sportifs, de familles, des artistes, des anonymes etc., qui viennent de Kinshasa pour séjourner à Brazzaville au Centre international de conférence et Grand Hôtel de Kintele. Ils profitent notamment de nombreux forfaits offerts à nos clients. Donc ceux qui viennent de Kinshasa en particulier et de la RD Congo en général sont vraiment les bienvenus dans notre complexe".