Congo-Kinshasa: Autorité Morale des FPAU, Laurent Batumona - " J'ai ma carte d'électeur pour conforter la victoire de Félix Tshisekedi"

L'Honorable Laurent Batumona a accompli son devoir civique dans son fief électoral. En effet, il a obtenu sa carte d'électeur au Centre d'identification et enrôlement des électeurs de l'Institut technique Kimbanguiste Dialungana dans la commune de Makala, le 17 février 2023. "J'ai ma carte d'électeur pour conforter la victoire de Félix Tshisekedi", a-t-il déclaré à chaud devant une foule immense d'électeurs enrôlés et non enrôlés qui l'a accompagné dans une marche gigantesque qui a fait le tour des communes de Kalamu, Kasa-Vubu, Nigri-Ngiri pour atteindre la commune de Makala son fief électoral. Nombreux se sont enrôlés après lui.

A cet exercice, "Avec près de 25% des jeunes électeurs supplémentaires par rapport aux statistiques de 2018, cela constitue un vivier important de votes pour atteindre les prévisions de la Ceni", a déclaré Laurent Batumona. Nombreux, a-t-il soutenu, espèrent un changement en RDC avec les efforts inlassables fournis par le Président Félix Tshisekedi afin d'arrêter le spectre de la corruption, encourager la gratuité de l'enseignement de base, vaincre l'insécurité sur le territoire national, poursuivre la réhabilitation des infrastructures et l'assainissement des finances publiques. Il a, encore, réitéré son appel à la jeunesse pour qu'elle puisse s'enrôler massivement dans les aires encore sous l'opération d'enrôlement et identification des électeurs. " Car, l'obtention de la carte d'électeur peut se révéler un parcours de combattant pour notre pays", a-t-il soutenu.

La longue marche a commencé à Kimbangu, quartier général du Président Fédéral de la Jeunesse de la Funa, Gérard Mukoko, qui l'a organisée pour permettre à ce que l'Honorable Laurent Batumona puisse recevoir "les remerciements" de la population pour ses actions de proximité réalisées en faveur de la population avant que la Ceni ne puisse lui remettre le précieux sésame, sa carte d'électeur.

Devant la foule il clame : "L'enrôlement est un devoir civique qui nous permet tous de voter". Il renchérit : "Je remercie tous ceux qui ont suivi notre appel à la mobilisation depuis le lancement de cette opération et j'encourage également nos compatriotes de l'Est où cette opération va débuter ce jeudi 18 février 2023 à aller s'enrôler massivement". Pour cette opération, il souhaite voir au-delà de 130% des prévisions par rapport aux statistiques de la Ceni de 2018.

"Nous en tant que peuple congolais, nous devons voter massivement Félix Tshisekedi parce qu'il a commencé son premier mandat avec beaucoup de difficultés. Mais, au bout de deux ans, il a posé les fondamentaux qui ont réveillé la conscience du peuple congolais. Il a été élu pour matérialiser le changement auquel il a toujours aspiré. Il y a à peine deux ans qu'il a déployé pleinement son pouvoir et il mène son action sur plusieurs fronts notamment : l'assainissement et le renforcement des finances publiques, dans le souci d'améliorer les conditions des vies du Congolais, le développement à la base, la gratuité de l'enseignement de base, la diplomatie et la lutte contre l'insécurité. C'est quand même un exploit lorsqu'on observe sur le plan des infrastructures, la plupart des avenues à Kinshasa sont en train d'être construites et réhabilitées, l'eau commence à couler au robinet, de nouveaux matériels pour la centrale électrique de Zongo sont achetés, le paiement de salaire est amélioré pour les fonctionnaires, nos vaillants militaires et la Police. Les constructions du poste de Kinsuka qui permettraient d'alimenter l'électricité et le secteur de l'eau vont impacter sur la vie sociale. Tout ceci a manqué avant plus de 20 ans", a rappelé l'Honorable Laurent Batumona.

A l'en croire, ce sont les raisons qui nous poussent à exhorter la population à ce qu'elle puisse lui accorder une majorité parlementaire. "Nous exhortons les militants et Cadres à serrer les coudes pour que nous parvenions à faire élire le Président Félix Tshisekedi".

Il faut rappeler qu'une longue marche avait quitté le quartier général du Président fédéral en charge de la Jeunesse de la Funa, Gérard Mukoko, au quartier Kimbangu dans la commune de Kalamu pour passer dans la commune de Kasa-vubu, Ngiri-Ngiri afin de terminer sa marche à Makala à l'Institut technique Kimbanguiste Dialungana où l'honorable a rencontré une foule immense qui souhaitée le saluer. Les mamans se sont souvenues des efforts fournis par Laurent Batumona pour qu'elles puissent puiser de l'eau, prendre le transport pour aller s'approvisionner au grand marché et ailleurs.

Laurent Batumona, pour rappel, avait déployé ses moyens propres pour réhabiliter l'avenue Elengesa qui s'était enfoncée à plus ou moins trois mètres de profondeur et près de 6 kms de longueur à partir de l'arrêt "Le destin". Des groupes électrogènes, des électriciens et divers matériels ont été mobilisés pour colmater la tuyauterie de la Régidéso en état de vétusté très avancé. Il avait remblayé cette avenue jusqu'à ce que la population ait entendu à un jour à 4 heures du matin, les convoyeurs criés Zando Zando. Surprise agréable qui avait enchantée tout le monde. Il ne s'était pas arrêté là. Laurent Batumona avait entrepris des démarches auprès des institutions pour plaider au financement des travaux. Il a salué, à cet effet, l'intervention du gouvernement et de la coopération française qui ont permis que cette avenue soit asphaltée.