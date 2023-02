Afrique: La RCA veut être mieux qu'en Mauritanie !

La République Centrafricaine a joué les trouble-fêtes en 2021 en se qualifiant contre vents et marées en ¼ de la de la CAN U20 et compte récidivée.

Ce Lundi , elle sera face à l'Ouganda ,finaliste de la précédente édition au Suez Canal Stadium d'Ismaïlia.

Sébastien NGato, le sélectionneur, pense que son équipe s'est bien préparée face aux défis " L'appétit vient en mangeant, l'équipe se construit un à peu. On est pas là pour la figuration, on veut faire.

"On a besoin de gagner pour rendre heureux notre peuple qui en a tant besoin".

La Centrafrique, qui a remporté le tournoi UNIFFAC devant le Cameroun et la RD Congo pour valider sa qualification en phase finale. Quarts de finalistes en 2021, les Fauves Juniors arrivent avec de l'ambition.

Le jeune Banan qui a déjà goûté aux délices de cette compétition se montre pragmatique

"Notre objectif est d'aller plus loin, et nous y sommes préparés en tant qu'équipe. L'entraîneur connaît la stratégie et il a tout prévu", a déclaré Banan aux journalistes.

"C'est ma deuxième CAN et nous sommes très motivés et organisés. L'entraîneur nous a motivés pour bien faire et j'espère que nous lui ferons confiance.

"J'ai une grande expérience de ce tournoi et nous avons tous l'ambition d'atteindre nos objectifs et demain est l'occasion de le montrer."