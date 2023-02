Ile Maurice: Possible arrêt des activités de MTCSL - Des employés à bout de course

Ils vivent dans l'angoisse. Les 300 employés de la Mauritius Turf Club Sports and Leisure Ltd (MTCSL) sont dans l'expectative. Le club bicentenaire n'a toujours pas sa licence et attend la décision, qui sera prise par la direction lors d'une assemblée générale prévue le 3 mars, pour savoir s'ils mettront le pied à l'étrier cette saison, qui doit démarrer le 18 mars. Les finances sont dans le rouge et un arrêt des activités du MTC serait synonyme de licenciement massif.

Une rencontre entre le management et les employés a eu lieu mardi. Les directeurs Stéphane de Chalain et Anne Sophie Julienne, rejoints par Me Gavin Glover, ont brossé un tableau de la situation. Selon nos recoupements d'informations, ceux qui étaient présents, au vu des faits exposés, sont repartis avec le moral au plus bas... "C'est très difficile ce que nous vivons. Du jour au lendemain, nous pouvons nous retrouver sans emploi. Nous avons des responsabilités familiales. Nous sommes palefreniers depuis notre plus jeune âge et c'est le seul métier qu'on sait faire", confie l'un d'eux d'une voix nouée. Un autre fait valoir qu'il a contracté des emprunts pour que ses enfants puissent étudier. "Si mét nou déor, koumma pou feér pou pey sa dét-la ? Monn dékourazé net... "

Lors de la réunion, certains ont fait savoir qu'ils souhaitent que le MTC continue à organiser les courses. Reste que pour les dirigeants, le business model, avec 18 à 20 journées n'est pas viable. Un homme de loi soutient qu'avec le statut légal actuel de la MTCSL, la société ne peut se permettre de perdre de l'argent. "Il n'y a pas trente-six solutions s'ils voient qu'ils vont encourir encore de grosses pertes. La société devrait vendre ses avoirs et indemniser les employés."

Une autre rencontre a eu lieu entre les dirigeants et les entraîneurs le même jour. L'un de ces derniers avoue que la situation est catastrophique et qu'il voit mal comment la MTCSL va s'en sortir. Il fait ressortir dans la foulée qu'en cas de fermeture éventuelle de la MTCSL, plusieurs écuries mettront la clé sous le paillasson.

Partage des coûts : PTP Promet de présenter le "draft contract" mardi

People's Turf Club PLC (PTP) a, par le truchement d'un communiqué émis hier, tenu à expliquer pourquoi il n'a pas été en mesure d'envoyer le "cost sharing agreement" à la MTCSL vendredi comme convenu. L'organisateur de courses assure n'avoir pas été en mesure de réunir tous ses directeurs, pris par le pèlerinage et les activités liées à Maha Shivaratree. PTP précise que ce sera chose faite le mardi 21 avril.