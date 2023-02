Algérie: Championnat national de kick boxing - La Ligue de Constantine s'impose dans la spécialité kick light

MILA — Les boxeurs de la ligue de wilaya de Constantine ont dominé le championnat national de kick boxing clôturé samedi à Mila, en tête du classement dans la catégorie des séniors, ils ont remporté cinq (5) médailles d'or et une (1) en argent dans la spécialité kick light.

En deuxième position, les ligues des wilayas d'Alger et de Tizi Ouzou, avec chacune une (1) médaille en or, deux (2) en argent et une (1) en bronze.

Selon les organisateurs de cette manifestation sportive nationale, de la fédération nationale de Kick boxing, Full contact et Muai thai, 15 ligues comptant 126 boxeurs sur les 31 participantes au championnat qui s'est déroulé à la salle omnisports Tayeb Benabderrahmane de Mila, ont été sélectionnés à la finale, spécialité kick light et low kick, cette dernière spécialité a vu la participation de 228 athlètes séniors et 220 athlètes juniors qui ont disputé les quarts de finale.

Concernant l'évaluation de cette compétition de trois jours, elle s'est déroulée, selon M. Benbahi, dans de bonnes conditions d'organisation, elle s'est distinguée par un bon niveau dans les deux catégories.

Il a précisé qu'après la tenue des compétitions de la demie finale et de la finale, la sélection nationale qui disputera les compétitions africaines et internationales, sera formée.

Le même responsable a tenu à exprimer ses remerciements aux autorités de la wilaya de Mila qui ont apporté leur soutien à la tenue de cette compétition qui a rassemblé un nombre "considérable de participants, venus de nombreuses wilayas, à l'instar de Relizane, Bejaïa, Skikda, Touggourt et d'Oum-El-Bouaghi, dont les représentants ont fait preuve d'une grande compétitivité et d'un fairplay exemplaire.