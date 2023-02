Algérie: Clôture du 17e Salon international de la pharmacie

ALGER — Les travaux du 17e Salon international de la pharmacie "SIPHAL 2023", qui a vu la participation de près de 150 exposants locaux et étrangers, ont été clôturés ce samedi.

Le ministère de l'Industrie pharmaceutique a insisté, samedi dans un communiqué, sur l'importance de cette manifestation qui constitue "un rendez-vous important" pour tous les opérateurs et les professionnels du secteur de la pharmacie.

M. Aoun a saisi cette occasion pour réitérer le soutien et l'accompagnement du ministère de l'Industrie pharmaceutique aux différents fabricants locaux, et ce, à travers la mobilisation des services compétents du ministère et de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), en vue d'accélérer la cadence de l'étude des dossiers d'agrément et d'inscription, ce qui aura une incidence positive sur la dynamique de l'investissement et du développement du secteur, ajoute la même source.

Lors de sa visite aux pavillons du salon, et après avoir reçu des explications sur les différents médicaments, les matériels médicaux et les plans de développement des laboratoires, M. Aoun a donné une série d'instructions portant notamment sur l'impératif d'augmenter les capacités de production et de diversifier les domaines des médicaments fabriqués pour englober ceux utilisés contre les maladies chroniques, à l'instar du diabète, des médicaments anticancéreux et ceux qui connaissent une pénurie sur le marché à l'instar des gouttes ophtalmologiques, des hormones et tous les produits pharmaceutiques qui pourraient être bénéfiques au malade et au système sanitaire algérien.

Soulignant l'impératif de mettre fin aux pratiques illégales qui accentuent les problèmes de tension sur le marché, à l'instar du monopole et de la vente sous condition, le ministre a appelé tous les distributeurs à la diversification des méthodes d'approvisionnement pour garantir l'équité et une meilleure distribution des médicaments à toutes les pharmacies du pays.

Lors d'un point de presse organisé au terme de sa visite, M. Aoun a fait savoir que "toutes les mesures ont été prises pour résoudre le problème de certains médicaments importés qui connaissent des perturbations sur le marché en raison du non-respect du programme d'importation par certains importateurs", conclut la même source.