Sénégal: Tennis-6e edition "Senegal world tennis tour"de Dakar - Deux semaines de haut niveau sur les courts de l'Olympique club

Les Courts de tennis de l'Olympique club serviront à partir de ce lundi 20 février, de cadre à la 6e édition du " Sénégal World tennis tour " qui se joue en deux semaines. Après les qualifications ou pré-tour, déjà disputées ce week-end, les joueurs âgés entre 13 et 18 ans, filles et garçons s'aligneront dans le circuit pour la première étape du tournoi (20 au 27 février).

Ces joueurs de divers niveaux et issus d'une vingtaine de nationalités, d'Asie, d'Europe, d'Afrique et d'Amérique, vont se mesurer dans un tableau de 32 joueurs et en parallèle à celui en double. Ce tournoi homologué par la Fédération internationale de tennis (ITF) offre l'occasion ainsi aux jeunes tennismen de gagner des points et d'améliorer leur classement sur le plan international. C'est également une opportunité pour les jeunes sénégalais de découvrir la haute compétition, de s'aguerrir au contact des meilleurs juniors mondiaux.

Après la grande performance réalisée par Clara Grignac qui a fait monter le Sénégal dans le podium de la dernière, une poignée d'espoirs sénégalais dont Pape Momar Prosper, Riad Hoballah Moustapha Dioum, entre autres, vont se lancer dans le bain. Une manière pour Miloud Doumbia, Abou Berthé et Baïdy Dieng, du comité d'organisation du tournoi, de mettre à ces jeunes talents sénégalais, évoluant la plupart dans des académies en France, le pied à l'étrier. Cette 6e édition Du " Sénégal World Tennis tour ", sera cette année la plus relevée avec de joueurs encore plus affûtés au haut niveau international.

Le tournoi dakarois monte en grade

Pour la première fois, le tournoi dakarois connait cette année une nette évolution et va monter en grade. Pour la Fédération internationale de tennis, il s'agit par cette note de louer la qualité de l'organisation en termes d'accueil, médical et d'hébergement. Mais aussi les avancées notées depuis la première édition en 2018. Si la première semaine reste un tournoi de grade 3 ( J30), la deuxième semaine sera toutefois de grade 4 dénommée ( J60). Ce qui offre non seulement la possibilité de suivre des matchs de tennis haut niveau pour la catégorie juniors puisque le classement des joueurs est établi suivant les points ITF et les joueurs avec le plus de points sont les têtes de séries.