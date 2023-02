Sénégal: Sédhiou / cérémonie de prières a Karantaba pour la paix et la cohésion sociale - La mémoire des illustres disparus honorée, des doléances renouvelées

La cité de Karantaba, l'un des plus grands foyers religieux de la Casamance, a abrité hier, dimanche 19 février, la cérémonie de récital du Saint Coran, en la mémoire de leurs illustres disparus. A cette occasion, des prières sont formulées et adressées au chef de l'Etat, Macky Sall, pour la paix ici, en Casamance, et pour des élections apaisées en perspective.

Le Khalife général de Boudié Senghère, qui a effectué le déplacement, hier dimanche, sur le foyer religieux de Karantaba, s'est réjoui de la qualité des travaux auréolés d'une présence massive de fidèles musulmans. "Nous avons organisé hier, dimanche 19 février, une cérémonie de récital du Saint Coran à plusieurs reprises, en la mémoire de nos illustres disparus. Nous avons prié Dieu, le Tout Puissant Miséricordieux, qu'il les accueille dans son paradis céleste (Firdawsi). Ces prières, c'est le cordon qui lie les défunts aux vivants et nous nous devons de l'animer régulièrement pour implorer le pardon de Dieu et qu'il continue de veiller sur eux", a déclaré El Hadji Ibrahima Solo Barro, le Khalife de Boudié Senghère.

Revenant sur le rôle avant-gardiste des religieux dans la recherche d'une paix durable, El Hadji Ibrahima Solo Barro dit avoir "mis à profit cette importante cérémonie religieuse pour prier pour le pays, notre cher Sénégal pour que continue de rayonner la paix". Et le guide religieux de poursuivre sur le processus électoral en cours : "nous nous acheminons vers des élections et nous, guides religieux, devons jouer notre partition par des prières pour la concorde nationale, la stabilité et la cohésion sociale. Nous avons formulé des prières à l'endroit de monsieur le président de la République, Macky Sall, pour que Dieu lui prête longue vie et qu'il puisse réaliser ses rêves dans le cadre du développement de notre cher Sénégal. Nous y avons associé son gouvernement aussi et l'ensemble des citoyens du pays. La paix dans la sous-région et dans le monde aussi".

Kaoussou Barro, un notable de Karantaba, souscrit aux propos du Khalife Barro et sollicite les prières de tous, pour la paix au Sénégal et dans le reste du monde.

Dans un tout autre registre, les religieux de Karantaba ont formulé des doléances adressées au chef de l'Etat, Macky Sall, pour construire des daaras modernes dans ce foyer religieux de Karantaba. "Nous avons également un besoin pressant de pistes de production, d'adduction d'eau potable, du courant électrique. Nous remercions tous les fidèles pour leur participation de qualité. Nous remercions surtout le maire de Karantaba Fossar Banding Souané pour sa contribution et son engagement aux côtés de nous guides religieux et des populations en général", a-t-il conclu.