Soudan: Le ministre des AE préside la 3ème session du plan de protection de l'enfance

Khartoum — Le ministre des Affaires étrangères par intérim, l'ambassadeur Ali Al-Saddig a dirigé vendredi une réunion de la troisième session du comité supérieur pour le plan national de protection des enfants et de prévention des violations contre les enfants en cas de conflits armés.

Le comité a passé en revue ce qui avait été fait au cours de la dernière année 2022, outre les défis auxquels il était confronté. La réunion du comité s'est conclue par l'émission d'un certain nombre de recommandations visant à améliorer le travail du comité dans la prochaine étape.Le secrétaire général du Conseil national de la protection de l'enfance, Abdul-Gadir Abdalla Abbo, s'est félicité, lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, du rôle joué par le ministère des Affaires étrangères, représenté dans la gestion des droits de l'homme et de l'enfant, dans le soutien les travaux des comités techniques et supérieurs en vue de la réalisation de la feuille de route pour la protection des enfants dans les zones de conflit armé.

Abbo a également salué le rôle du partenariat concerné de différentes institutions nationales, les Nations Unies représentées à l'UNICEF et l'UNITAMS dans la fourniture des financements nécessaires à la réalisation de la feuille de route, appelant le gouvernement soudanais à respecter ses engagements à cet égard. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères a affirmé le soutien total de son ministère à la mise en œuvre de tous les engagements régionaux et internationaux du Soudan concernant les droits de l'enfant.

Le directeur de l'administration des droits de l'homme et de l'enfant au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Osman Abu-Fatima, a affirmé que son administration accorderait une attention particulière à la mise en œuvre de la feuille de route. La réunion a affirmé l'importance de la coordination entre toutes les parties concernées au niveau central et de l'institution fédérale, ainsi que le souci de réactiver le rôle des médias et de sensibiliser à l'importance de protéger les enfants contre les violations. Fin Th