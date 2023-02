Soudan: La délégation économique tchadienne conclut sa visite dans l'Etat de la Mer Rouge

Port Soudan — La délégation économique tchadienne dirigée par la ministre tchadienne des transports et de la sécurité routière Mme Fatima Gokouni, a conclu sa visite dans l'État de la mer Rouge, après une visite des ports soudanais à Port Soudan et Sawakin.

Au cours de la visite, la délégation a examiné les capacités du Soudan dans le domaine du transport maritime, et a également tenu une réunion conjointe avec le conseil consultatif afin de faciliter l'exportation et l'importation entre les deux pays. Dans le même contexte, la ministre tchadienne a inauguré la zone désignée pour le Tchad, et le bureau spécial du ministère tchadien des transports pour suivre les procédures des conteneurs tchadiens.

trLe directeur général de l'Autorité des ports maritimes, l'ingénieur Ibrahim Youssef, a confirmé sa volonté de soutenir et faciliter les relations économiques entre le Soudan et le Tchad, et a ajouté qu'il avait ordonné l'attribution d'un espace réservé pour les exportations et les importations tchadiennes dans le port sud et le port sec de Salloum, cela a été fait lors de précédentes visites d'un certain nombre de responsables tchadiens. Il est à noter que la délégation ministérielle tchadienne comprenait un délégué du ministère des Affaires étrangères, des conseillers juridiques et économiques, des directeurs d'administrations publiques, des chefs de conseils maritimes et la Chambre de commerce tchadienne.