Soudan: L'Université de Khartoum a créer un institut d'enseignement de la langue espagnole

Khartoum — Les dispositions nécessaires ont été prises à l'Université de Khartoum pour créer un institut pour enseigner la langue espagnol aux étudiants soudanais à l'université , comme l'une des langues internationales vivantes et pour consolider les relations entre l'Université de Khartoum et les universités espagnole et aussi renforcer les relations entre les deux peuples amis.

Le professeur Emad El-Din El-Amin El-Taher, directeur général de l'Université de Khartoum, a salué la création de l'Institut de la langue espagnole à l'université, qui devrait être présenté aux institutions universitaires. Lors de sa rencontre, dimanche avec le chargé d'affaires de l'ambassade d'Espagne au Soudan, Fernando Meta, le professeur Emad El-Din a confirmé le souci de l'université de faire de l'université l'une des universités les plus distinguées, en plus les deux parties ont confirmé la facilitation des études pour les professeurs de l'Université de Khartoum en Espagne, et l'échange scientifique et culturelle. Il convient de noter qu'un certain nombre de professeurs de l'Université de Khartoum ont rejoint des universités espagnoles, pendant les dernières années pour obtenir des diplômes de maîtrise et de doctorat.