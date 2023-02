Soudan: Les efforts de la mission soudanaise envers les personnes touchées par le tremblement de terre

Khartoum — Le ministère des Affaires étrangères a déclaré, dimanche dans un communiqué de presse que l'ambassade du Soudan à Ankara et le consulat général à Istanbul sont restés au plus haut niveau d'alerte depuis la survenue du tremblement de terre qui a frappé le États du sud de la Turquie et du nord de la Syrie le 6 février 2023.

Le communiqué souligne que les missions suivent les conditions des Soudanais résidant en Turquie et fournissent une assistance aux personnes touchées par le tremblement de terre.

La mission a formé un groupe de travail à Ankara depuis le premier jour du tremblement de terre comprenant des membres de l'ambassade, des représentants des communautés soudanaises et des associations d'étudiants, dans le but de contrôler les personnes touchées, de les compter et de leur fournir l'assistance nécessaire en coordination avec les autorités turques.

Le chef de la mission et les membres de l'ambassade, a noté le communiqué, ont également effectué des visites sur le terrain dans les lieux de rassemblement des Soudanais qui ont été touchés par le tremblement de terre, où les personnes touchées ont été relocalisées dans des endroits sûrs et bénéficient d'abris et de services alimentaires. , en collaboration avec les collectivités, les entrepreneurs et les associations étudiantes.

En outre, le communiqué indique que la mission soudanaise poursuit ses efforts auprès des autorités turques pour rechercher les personnes disparues.

Le chef de la mission a rendu visite à l'équipe soudanaise de recherche et de sauvetage, qui a réussi à sauver un certain nombre de personnes enterrées vivantes dans les décombres, en plus d'extraire un certain nombre de corps sous les décombres.