Ile Maurice: Natation - Purahoo qualifié pour les championnats universitaires canadiens

Les habitants de Mare-d'Albert, dont Ovesh Purahoo est originaire, peuvent être fiers. Le Mauricien, qui étudie au Canada, a obtenu son ticket pour les championnats universitaires canadiens qui se tiendront du 23 au 26 février à Saanich Commonwealth Place, Victoria British Columbia. Le nageur s'est qualifié en réalisant les minima au 50m nage libre, le 13 février, lors d'un time trial dans son club.

A 21 ans, Ovesh Purahoo est l'un des trois meilleurs crawlers mauriciens du moment. Etudiant en biomécanique à l'Université de Regina (pour un bachelor degree) et nageur affilié à la University of Regina Cougar Swimming, le Mauricien avait l'ambition de se qualifier pour les championnats universitaires canadiens. Le lundi 13 février, au Lawson Aquatic Centre, il a réalisé son rêve en faisant les minima au 50m nage libre (bassin de 25 mètres) en nageant en 23 secondes et 03 centièmes. Qualifié pour cet événement, il nous indique que si les éliminatoires à Saanich Commonwealth Place se feront en bassin de 25 mètres, les finales, elles, se feront en bassin de 50 mètres.

"Le 13 février était ma dernière chance de réaliser les minima pour me qualifier pour les championnats universitaires canadiens, auxquels prendra aussi part Victor Ah Yong (NdlR: du club des Carabins au Québec). L'université avait appelé des officiels ce jour-là, au Lawson Aquatic Centre, pour que plus que quatre nageurs déjà qualifiés pour ces championnats, obtiennent eux aussi leur ticket. Et c'est là que j'ai nagé en 23:03s alors que les minima étaient fixés à 23:12s", nous a expliqué Ovesh Purahoo.

Au Canada depuis deux ans, Ovesh Purahoo participera pour la première fois aux championnats universitaires canadiens. L'un de ses objectifs en début d'année était de s'y qualifier. Toutefois, il ne veut pas s'arrêter là puisqu'il vise également une place en sélection pour les Jeux des îles de l'océan Indien qui doivent se tenir cette année à Madagascar.

A noter que le nageur s'est qualifié au même titre que deux autres athlètes de son club, en l'occurrence Matthew Brough et Melissa Adelman, spécialistes du 50m dos. Ce faisant, ils rejoignent quatre autres sociétaires de la Regina Cougar Swimming qui s'étaient déjà qualifiés pour l'événement, à savoir Mitchell Brough, Taylor Hebert, Kareem Mohammed et Matthew Syrgiannis. Ces sportifs aquatiques font la fierté de leur club qui, sur son site web, parle "d'un contingent de sept nageurs qui seront envoyés à la compétition universitaire nationale".

Etudiant en biomécanique

Cela fait deux ans qu'Ovesh Purahoo étudie la biomécanique à l'Université de Regina, capitale de la province de Saskatchewan, située dans l'Ouest du pays. A l'issue de ces études qui déboucheront sur un "bachelor degree" le nageur se lancera dans d'autres études comme chiropracteur.

Timothy Leberl constant en Angleterre

En lice lors des 2023 Kent Swimming Championships, les 11 et 12 février, en Angleterre, Timothy Leberl a participé à deux épreuves. Tout d'abord, il a pris la 3e place au 400m nage libre en 4 minutes 11 secondes et 83 centièmes. Le lendemain, au 400m 4 nages, il a pris la deuxième place en 4 minutes, 51 secondes et 42 centièmes.