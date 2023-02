Tunisie/Mali: Coupe de la CAF 2ejournée / Cet après-midi (17h00)-Real Bamako-USM - Résister pour s'imposer !

Co-leaders de leur groupe avec les Congolais de Mazembe, les Usémistes n'ont pas droit à l'erreur cet après-midi. Ils doivent ramener un résultat positif de Bamako, un match nul à défaut de gagner. L'essentiel est de ne pas perdre.

Ils ont fait l'essentiel il y a une semaine et même mieux en s'imposant à domicile devant leurs hôtes tanzaniens, les Young Africans. Une nette victoire sur le score de 2-0 qui a permis à l'USM de bien démarrer la phase de groupes puisqu'elle partage le leadership avec le TP Mazembe. Tout comme l'USM, le TP Mazembe dispute cette 2e journée de la phase de poules en déplacement. Le club congolais sera l'hôte des Young Africans. Certes, le TP Mazembe est beaucoup plus expérimenté que son hôte, mais devra trouver une résistance farouche de la part d'un adversaire qui fera tout pour ne pas perdre à domicile, d'autant qu'il a été défait il y a une semaine à Monastir.

Les Monastiriens connaîtront tout à l'heure la même situation que le TP Mazembe dans la capitale malienne. L'hôte de l'USM a perdu son premier match en phase de poules et cherchera à rectifier le tir tout à l'heure. Cela dit, les hommes de Darko Novic doivent s'attendre à une résistance farouche de la part de leur hôte. Pour contrecarrer le Real Bamako, les camarades de Béchir Ben Saïd doivent faire le jeu. La meilleure défense étant l'attaque, notamment face à une équipe locale censée aussi faire le jeu car elle doit gagner à domicile. Béchir Ben Saïd et sa défense doivent se montrer tout de même vigilants. A Bamako, il faudra éviter d'encaisser de but afin de bien gérer le duel à distance avec le co-leader du Groupe D, le TP Mazembe.

Un long voyage de six heures !

La délégation usémiste s'est envolée jeudi à destination de Bamako via Casablanca. Un long voyage de six heures avec escale à l'aéroport Mohamed-V. Les Monastiriens ont atterri vendredi à 2h00 du matin à Bamako. Heureusement que les officiels de la Fédération malienne de football et le représentant de l'ambassade tunisienne à Bamako leur ont facilité les formalités à l'aéroport et la délégation a pu joindre, vite fait, son lieu de retraite dans la capitale malienne. L'entraîneur adjoint, Imed Ben Younes, évoque de bonnes conditions de séjour à Bamako : " Les conditions de séjour sont bonnes. Le chef de cuisine de l'hôtel où nous résidons est tunisien et il s'est bien occupé de nous. Nous avons effectué une première séance d'entraînement le vendredi au terrain annexe.

Une deuxième séance a été effectuée la veille du match (ndlr : hier), sur le terrain central du stade qui abritera le match. Tout a été fait pour que les joueurs soient fin prêts tout à l'heure afin qu'ils livrent un bon match", a-t-il déclaré à la page officielle de l'USM.Cela dit, Darko Novic devra reconduire le même onze de départ qui a remporté la victoire, la semaine dernière. On ne change pas, certes, une équipe qui gagne, mais l'approche tactique devra être tout de même différente.

Car même si l'optique offensive sera de mise, par moments, il faudra savoir se montrer prudent pour ne pas se découvrir. Faire match nul tout à l'heure à Bamako serait bien, gagner serait encore mieux. L'essentiel est de ne pas encaisser de but et de ramener un résultat positif de la capitale malienne.