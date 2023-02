Algérie: Mohamed Bahaz, doyen de la musique diwan n'est plus

ALGER — Le doyen de la musique diwan, qui a voué sa vie à la musique et la culture algérienne, Mohamed Bahaz, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à Blida à l'âge de 81 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches.

Né dans une famille de praticiens du diwan, Mohamed Bahaz, bercé par cette tradition, a rejoint la troupe du Théâtre national algérien et a participé à plusieurs événements artistiques et à la conception de la bande originale du film "La bataille d'Alger" (1966) qui était une de ses plus grandes fiertés.

Pendant plus d'une vingtaine d'années, Mohammed Bahaz s'était produit sur scène avec ses enfants et a pris sous son aile une multitude de jeunes groupes de musique diwan. Il est également devenu, avec son ami de longue date, le plasticien Denis Martinez, la coqueluche du festival "Racont'Art", proposant des installations atypique à chaque édition.

Virtuose du tbel et du goumbri, Mohamed Bahaz nourrissait une vision plus contemporaine de la musique diwan, ouverte sur l'universalité et la fusion, tout en préservant jalousement un héritage ancestral.

En 2019 Denis Martinez lui avait rendu un vibrant hommage avec l'exposition "Bahaz Khouya Gnaoui Blidi, histoire d'une complicité" retraçant son parcours artistique et son attachement au patrimoine.