Gabon: WOLEU-NTEM - Le PAYNCOP contribue à la formation des jeunes Tisserands de la Paix

Le Réseau Panafricain des Jeunes pour la Culture de la Paix, section Gabon (PAYNCoP Gabon) a participé, du 16 au 19 février, à la formation des jeunes tisserands de la paix dans le département du Woleu, à Oyem.

Au total, 86 jeunes hommes et femmes issus des associations, coopératives et mouvements de jeunesse ont bénéficié de cette formation coordonnée par L'UNESCO avec l'appui de L'Office des Nations unies contre les Drogues et le Crime (ONUDC), dans le cadre du projet "les Jeunes Tisserands de la Paix dans les régions transfrontalières du Gabon, Cameroun et Tchad".

La formation a permis d'outiller les jeunes sur différentes thématiques, notamment l'inclusion sociale, les violences basées sur le genre (BVG), les droits de l'homme et bien d'autres. Après la formation, ces tisserands de la paix seront déployés dans leurs communautés respectives afin de sensibiliser et d'accompagner les personnes nécessiteuses, notamment en termes de conseils et d'orientation pour la prise en charge.

" Compte tenu du contexte national, notamment l'organisation des élections, les tisserands de la paix seront également outillés sur des thématiques telles que la culture de la paix en période électorale, la lutte contre les discours de haine et les fake news avant d'être déployé sur le terrain. Ils apporteront leur contribution pour des élections apaisés dans notre pays ", a expliqué Jerry Bibang, le Secrétaire permanent du PAYNCOP.

Par ailleurs, les jeunes porteurs de projets entrepreneurial recevront une autre formation spécialisée en entreprenariat social avant de bénéficier du financement des Nations unies pour la création des activités génératrices de revenus afin de lutter contre la précarité et le chômage qui frape durement les jeunes du Woleu-Ntem, à l'instar des autres jeunes du pays.

" La culture de la paix ne se limitant plus à l'absence de guerre, le fort taux de chômage, la précarité, les difficultés pour se soigner, se former, se loger, se nourrir et bien d'autres constituent des menaces à la paix aujourd'hui. Pour maintenir la paix sociale dans notre pays, il convient de s'attaquer à ces maux. C'est dans cette optique que le projet prévoit le financement des activités génératrices de revenus afin de lutter contre le chômage " a ajouté le Secrétaire permament du PAYNCOP.