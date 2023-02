Congo-Kinshasa: Droits de l'homme - Des échanges entre le Reprodev et le Centre Carter

Une séance de travail entre les membres du Conseil d'administration et de la coordination du Réseau de protection des défenseurs des droits de l'homme, victimes, témoins et professionnels de médias (Reprodev) et la délégation du Centre Carter venue d'Atlanta, conduite par la vice-présidente, Barbara Smith, a eu lieu dernièrement à Kinshasa.

D'entée de jeu, Me Henri Wembolwa, chargé de protection à la Commission nationale des droits de l'homme, a fait un état des lieux de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Une situation qui, a-t-il dit, présente des risques pour le travail des défenseurs des droits de l'homme en cette période pré-électorale à cause des tensions entre acteurs politiques; des conflits armés à l'Est qui ont conduit à l'établissement d'un Etat de siège dans deux provinces; des conflits fonciers; de la recrudescence de la violence créant l'insécurité; des manifestations publiques et revendications des acteurs sociaux qui sont de plus en plus réprimées par les agents de sécurité; les exécutions sommaires; les arrestations arbitraires et autres détentions illégales.

Pour sa part, Junior Safari, coordinateur du Reprodev, s'est penché sur les stratégies des Organisations non gouvernementales des droits de l'homme (ONGDH) en ce qui concerne le processus d'adoption de la proposition de loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme qui sera examinée en deuxième lecture au Sénat. " Le vote de cette loi, en conformité avec la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme, est très attendu en vue de permettre aux défenseurs des droits de l'homme de prester dans les meilleures conditions ", a-t-il indiqué.

La présidente du Conseil d'administration, Astrid Tambwe, a noté que les ONGDH, avec l'appui technique du Centre Carter depuis 2007, ont acquis une expertise avérée dans plusieurs domaines, notamment le monitoring sur la situation des droits de l'homme qui s'appuie sur le système d'alerte Nemo, la rédaction des rapports et les actions de plaidoyer au niveau national et international. Elle a conclu en recommandant au Centre Carter d'accorder un appui institutionnel et d'accompagner le Reprodev pour un lobby fort et une mobilisation des ressources financières.

Notons que le Reprodev est une solidarité d'organisations œuvrant dans le domaine des droits de l'homme et la protection des défenseurs des droits de l'homme, des victimes et témoins. Ses principaux partenaires sont le Centre Carter, le BCNUDH, Avocats sans frontière et la CNDH.