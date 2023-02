Congo-Brazzaville: Judo - Des arbitres et officiels techniques actualisent leurs connaissances

Des arbitres et officiels techniques issus de toutes les ligues départementales de judo et disciplines associées ont participé, du 13 au 18 février, au complexe sportif de Kintelé, à un séminaire de haut niveau sur les nouvelles règles de l'arbitrage.

Les participants au séminaire ont mis à jour leurs connaissances et découvert les nouveaux principes de leur métier. Organisé par le bureau exécutif de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da), ce séminaire sur le thème " Comment devenir un arbitre de Judo ? " a été animé par des arbitres validés par la Fédération internationale de judo (Fij).

" Nous avons beaucoup appris durant ce moment de partage. L'ambiance était au rendez-vous puisqu'il y a eu la présence des représentants de toutes les ligues. Le judo congolais est en pleine expansion et nous disons merci au bureau de la fédération ", a indiqué le secrétaire général de la ligue de la Sangha, le dernier jour du séminaire.

La cérémonie de clôture a été dirigée par le représentant de la direction générale des Sports, Jean Luc Euloge Olingou, puis celui du Comité national olympique et sportif congolais, Fernand Romain Ondono. Ce dernier a évoqué l'importance de ce séminaire en précisant que les arbitres sont au cœur du développement d'un sport.

Pour sa part, Jean Luc Euloge Olingou a salué le dynamisme et la volonté du bureau exécutif de la fédération. Il a, par ailleurs, signalé que les bénéficiaires de ce stage devraient servir d'exemple lors des compétitions afin de susciter l'admiration des plus jeunes tout en valorisant le métier de l'arbitrage.

Le président de la Fécoju-Da, Me Francis Neyl Ata Asiokarah, a indiqué que ce stage s'inscrivait dans le chronogramme de la fédération. Avant d'inviter les acteurs du judo à booster le travail dans leurs ligues respectives, il a annoncé que la coupe Edith-Lucie-Bongo, prévue en mars, servira de test aux partipants au séminaire.

Cette deuxième édition du séminaire national a rendu hommage à un grand nom de ce sport de combat, Me Candapaye Marie-Joseph. Elle marque ainsi la poursuite des activités fédérales pour le compte de l'année 2023 et a eu pour base les cours théoriques et pratiques, notamment des tests sur le tatami. Durant les six jours de travail, les participants ont appris les notions liées aux douze règles d'arbitrage, au rôle et missions d'un officier de table, l'éthique, les nouvelles règles pour le cycle des Jeux Olympiques 2022-2024, l'organisation d'une compétition de judo et bien d'autres. Pour couronner et immortaliser ce séminaire, les diplômes ont été remis aux participants qui ont promis de former à leur tour leurs collègues des ligues.