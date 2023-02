Ethiopie: Santé - Appel à une action urgente pour redynamiser la vaccination de routine

Dans une déclaration intitulée " Créer une dynamique pour la reprise de la vaccination de routine en Afrique " adoptée récemment à l'issue de la 36e session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine à Addis-Abeba, en Ethiopie, les chefs d'Etat et de gouvernement africains se sont engagés à renforcer la dynamique pour que toute la population bénéficie d'un accès universel à la vaccination.

Les dirigeants africains ont pris la résolution d'atteindre les cibles des Objectifs de développement durable (ODD) liés à la santé ainsi que leurs objectifs économiques et de développement.

Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, reste convaincu qu'il est " possible d'atteindre les objectifs nationaux et mondiaux en matière de vaccination, y compris les objectifs d'éradication et d'élimination ". Il a ajouté: " Nous croyons que les progrès dans la réalisation de ces objectifs constituent un levier pour des résultats de santé équitables pour les enfants, les mères et la population dans son ensemble. Nous pensons, en tant que gouvernement, que le retour sur investissement de la vaccination est très élevé pour notre quête d'atteindre les ODD ".

Pour sa part, Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'Organisation mondiale pour la santé/Afrique, a affirmé que la vaccination sauve des vies, " étant l'un des meilleurs investissements en matière de santé que l'argent peut offrir ". Elle a souligné:" La pandémie de covid-19 a eu une incidence très négative sur les efforts de vaccination en Afrique et il est désormais primordial pour nous de mener des campagnes de rattrapage, d'œuvrer pour le relèvement et de travailler pour le retour à la normale ".

Quant à la directrice régionale du Fonds des Nations unies pour l'enfance en Afrique de l'Ouest et du centre, Marie-Pierre Poirier, elle a déclaré que les enfants qui n'ont pas été vaccinés ont aussi généralement un accès limité ou inexistant à la santé, à la nutrition, à l'éducation et à d'autres services sociaux.

Avec une forte volonté politique et des investissements accrus, a-t-elle renchéri, " dans les services essentiels pour les enfants, y compris la vaccination, nous pouvons accélérer les progrès vers l'Agenda de vaccination 2030, l'Agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs mondiaux de développement durable 2030 pour assurer une Afrique plus saine, plus sûre et plus prospère pour ses enfants et pour tous ".