Congo-Brazzaville: Détection des talents - Paul Victor Moigny précise les ambitions de l'Acafet

La création de l'Académie foot et études (Acafet) Jean- Jacques- Ndomba- le Géomètre à Ngania, dans le département des Pateaux, répond à la volonté du promoteur de redonner une dynamique nouvelle aux clubs et renforcer les équipes nationales du Congo dans toutes ses catégories.

Le général Paul Victor Moigny, président de l'Association pour l'amour de la jeunesse et du foot, a clairement défini les objectifs de l'Acafet, lors d'une conférence de presse qu'il a animée le 17 février, à Brazzaville. Le promoteur s'est engagé à faire que cette académie soit pérenne dans le temps et qu'elle forme au maximum des éléments qui renforceront les sélections congolaises et les clubs. Les joueurs qui sortiront de cette académie, a-t-il assuré, rehausseront le niveau du football congolais.

" L'ambition est de former les éléments pour qu'ils arrivent à se positionner sur le plan national et international. Ils doivent être détectés et remarqués par les autres comme quoi ils ont du talent. Nous devons fournir d'abord les joueurs à nos clubs nationaux, des éléments qui vont bénéficier d'une formation au football pour donner une dynamique nouvelle au sein des clubs. Cette dynamique peut permettre que ces joueurs évoluent demain en équipe nationale, remonte le niveau et la qualité de nos sélections pour qu'elles puissent donner des résultats beaucoup meilleurs que ceux d'aujourd'hui ", a commenté le général Paul Victor Moigny.

L'Acafet est un centre de formation dans lequel les enfants vont non seulement jouer au football mais aussi pouvoir continuer leurs études normalement. Les pensionnaires suivent déjà la formation scolaire après la remise, le 7 janvier dernier, des clés du bâtiment principal de l'académie au ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation. L'Acafet se prépare à lancer la rentrée académique de football prévue en mi-mars, sauf changement de dernière heure.

Les conditions de son installation sont bien meilleures en campagne plutôt que dans les villes puisqu'elle dispose de 15 hectares pour quatre terrains d'entraînement. Les enfants sont recrutés à partir de la classe de 6e jusqu'en terminale pour une tranche d'âge allant de 10 à 20 ans. Le coût de la formation était estimé à 13 950 000 FCFA par enfant. Mais les gestionnaires de l'Acafet ont pris la meilleure option de casser le prix pour privilégier une prise en charge gratuite. " Pour les jeunes qui sont à l'académie, les parents n'ont rien payé. C'est gratuit. Les enfants sont logés, nourris, soignés, formés et assurés. Les parents ne paient que les formalités administratives estimées à 250 000 FCFA ", a-t-il précisé.

Les actuels pensionnaires de l'Acafet ont été sélectionnés à partir d'un test qui avait débuté en 2021 jusqu'en 2022. Les équipes ont été réparties dans tous les départements du Congo afin de détecter les talents en herbe. Un autre test est prévu cette année pour renforcer l'effectif existant. Les critères de sélection tiennent compte de l'état physique du candidat et la moyenne d'âge.

Paul Victor Moigny a, par ailleurs, expliqué que l'idée de créer cette académie répond à une problématique nationale ; le football congolais étant suffisamment malade. Certains pays, a-t-il expliqué, ont progressé et sont devenus de grandes nations du football parce qu'ils ont mis l'accent sur la préparation en s'appuyant sur les académies. " Je suis parti du constat selon lequel toutes les structures qui ont été créées dans ce sens n'arrivaient pas encore à donner la mesure de ce dont nous recherchons. Elles sont arrêtées nettes et ne produisent presque plus. Dans les autres pays, les académies naissent ici et là. Il faut que nous nous battions pour relever le niveau de notre football. C'est ma contribution ", a-t-il signifié. Le nom de Jean Jacques Ndomba a été, selon lui, choisi parce qu'il a été l'un des meilleurs footballeurs que le Congo a connus.