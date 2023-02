Sénégal: Women Art Show Festival – Dakar scrute la place de la femme dans l'industrie culturelle et créative africaine

« Intégration : place de la femme dans les industries culturelles et créatives en Afrique, au Sénégal en particulier ».

C’est le thème autour duquel Boy Jolof 221 en partenariat avec le Mouvement Acteur Culturel Reggae, a convoqué la réflexion pour la première édition du Festival Women Art Show (Was) prévu les 10 et 11 mars 2023 au Monument de la Renaissance Africaine.

Organisé dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la Femme, le Festival WAS a pour vocation d’être un événement de découverte, convivial, festif, artistique et éducatif.

Diverses activités sont prévues tels qu’une conférence scientifique et philosophique (sous forme de panel de discussion), un atelier de danses africaines, des concerts, un défilé de mode, une exposition et une projection sur le thème annoncé.

Selon les initiateurs, le but de ce festival est de sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux problématiques liées à la visibilité des femmes de la culture et les encourager dans entrepreneuriat culturel de manière efficace.

Pour la première édition spécialement dédiée à la femme, poursuivent les mêmes sources, WAS va mettre en valeur le parcours de trois femmes qui ont marqué la culture sénégalaise post indépendance. Il s’agit de Yandé Codou Sene, Isseu Niang et Younousse Seye. Cette dernière fut la première femme peintre du Sénégal.

En effet, le WAS se positionne comme une vitrine pour valoriser les Femmes qui ont marqué l’histoire de la culture de 1960 à nos jours.

Mais également de construire un lien social entre les femmes de la culture du Sénégal, en Afrique et dans le monde en développant un réseau de partage d’expériences et de connaissances dans les domaines de l’Art, de la Musique, de entrepreneuriat et de la Mode.

En guise d’illustration de ce réseau de partage, une exposition se tiendra sur le Hall du Monument de la renaissance.

Cette exposition ambitionne de rassembler des œuvres, initiatives et informations autour des enjeux de la valorisation des femmes de l'art. Elle sera constituée notamment de peintures, illustrations, photographies, sculptures et autre créations ou installations artistiques et il y a également une projection de mini courts métrages sur le thème « Femmes des arts au Sénégal ».

Au sortir de ce rendez-vous dédié à la femme, confient les organisateurs, de nouvelles solutions pour la bonne marche du développement de entrepreneuriat culturel des femmes en Afrique sont attendues.

Ainsi, promouvoir l’éclosion de jeunes talents locaux et sensibiliser la population sénégalaise sur l’importance de la culture et de entrepreneuriat féminin, sera un atout majeur pour la bonne marche du continent.