Ile Maurice: Triathlon / Laurent L'Entêté - " Une qualification olympique c'est possible ... mais il faut en avoir les moyens "

Faisant partie de l'élite du triathlon mauricien, Laurent L'Entête, 26 ans, caresse l'ambition de représenter Maurice aux Jeux Olympiques. Toutefois, selon le jeune diplômé en Ingénierie mécanique, il ne suffit pas de s'entraîner pour réaliser ce rêve. A ses dires, sans un financement adéquat, ce projet peut devenir inaccessible.

- Vous êtes actuellement dans le top 10 sur le continent africain. Les Jeux Olympiques se tiendront à Paris en 2024. Pour un Mauricien, la qualification olympique, est-ce un rêve aujourd'hui ?

Il faut rêver. C'est possible. Mais il n'y a pas que l'athlète et l'entraîneur qui doivent croire dans ce rêve olympique. L'entraînement à lui seul ne suffit pas. Il faut un encadrement dans des infrastructures comme Côte d'Or ainsi que les personnes compétentes à des places bien définies. Au final, pour se qualifier pour les JO, c'est vrai qu'il faut avoir des capacités physiques mais il faut aussi avoir des moyens.

- Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce rêve se réalise ?

Il faudrait beaucoup de moyens. Actuellement, comme je suis considéré comme un athlète régional, j'ai une bourse du High Level Sports Unit qui s'élève à RS 6000 mensuellement. Or, pour pratiquer mon sport, j'ai recours en privé à un physio, un chiropracteur, un nutritionniste, un préparateur physique, un psychologue et mes entraîneurs. Pour une consultation chez un médecin, cela me coûte au minimum Rs 800. Par mois, cela représente beaucoup. Au minimum il faudrait au moins Rs 25 000 pour les entraînements. A Maurice, il arrive qu'un sportif de haut niveau prenne cet argent pour vivre, nourrir sa famille mais non pour améliorer sa performance au niveau étranger. On investit de l'argent mais on le fait mal.

- A qui doit-on imputer la faute ? Au Ministère des sports ? A la Fédération ?

Tout ne peut dépendre du Ministère. En outre, aujourd'hui, la FMTri ne peut plus nous aider puisqu'elle n'a pas assez de moyens. Or, pour se qualifier pour les JO, il faut un budget avoisinant Rs 500 000. Comme vous pouvez le constater, cela coûte. A l'étranger, tout est plus facile et il y a davantage de sponsors privés qu'à Maurice. En Europe tout est en Euros, ce qui rend les choses plus commodes.

- Pensez-vous que les sponsors ne font pas assez d'efforts ?

Je ne dirais pas cela. Mais à Maurice, ce ne sont pas tous les athlètes qui bénéficient de sponsors susceptibles de leur avancer de grosses sommes. C'est pourquoi, pour tout athlète caressant un rêve olympique, il lui faut connaitre les routes à suivre pour avoir les sponsors qui pourront l'aider dans sa démarche. Ce que Kentucky Fried Chicken (KFC) fait pour moi, à travers le Faucon Flacq SC, est très bien.

- L'an dernier, vous avez entamé une préparation en Autriche afin d'améliorer vos performances. Est-ce l'Etat ou la Fédération qui financé votre déplacement ?

J'y suis allé par mes propres moyens. Ou plutôt, c'est grâce à KFC, que je remercie, qui a accepté de me sponsoriser. C'est après les championnats d'Afrique (Maroc, 24-25 septembre) que je me suis rendu en Autriche pour une préparation de 2 mois et demie en Autriche (voir hors-texte). J'y avais intégré une équipe régionale pendant deux mois. Ensuite, on a enchaîné avec les compétitions : la coupe d'Afrique à Kilifi, au Kenya (26 novembre), où j'ai pu glaner des points.

- Décider de s'entraîner hors de Maurice pour ensuite participer à un triathlon dans un autre pays étranger ne vous revient-il pas trop cher ?

Comme je vois l'ai déjà dit, je suis reconnaissant à KFC de me sponsoriser. Mais je suis également à la recherche d'autres sponsors, notamment pour d'autres compétitions, les entrainements, bref pour tout. Toutefois, j'essaie quand même de trouver des moyens moins onéreux pour m'en sortir.

- Quels sont ces moyens ?

Cela peut être moins coûteux de faire des voyages de l'étranger vers d'autres pays organisateurs de triathlon que de se rendre vers ces mêmes pays en partant de Maurice. De chez nous, le voyage est plus cher à cause de la distance. Par exemple, un billet Maurice-Kenya peut coûter Rs 45 000. Mais d'Europe, le même me coûterait Rs 28 000.

- En septembre, vous n'aurez pas à voyager puisque les championnats d'Afrique sprint se tiendront au Shandrani. Qu'est-ce que cela représente pour vous ?

Je vais me préparer très sérieusement pour ces championnats. Ils se tiennent certes chez nous mais ils demeurent un moyen supplémentaire de récolter des points. L'an dernier j'ai réussi à accumuler près de 450 points. Il me faudra être parmi les 180 premiers du classement mondial et être le premier Africain après la première cape sud-africaine (Ndlr : avant les championnats sprint de triathlon à Blue Bay le 5 février, Laurent L'Entêté était neuvième au niveau africain et 242e au niveau mondial). Si, au niveau des points, les choses se passent comme l'année dernière, je continuerai à croire dans mon rêve olympique.

Stage de deux mois et demi en Autriche

L'année dernière, après les championnats d'Afrique de triathlon au Maroc (24-25 septembre 2022), Laurent L'Entêté s'est rendu en Autriche pour s'entraîner pendant 2 mois et demi. " J'avais été invité par Noah Kuenz, un Autrichien, un athlète que j'avais déjà croisé sur une course. On m'a demandé si j'étais intéressé à rejoindre des équipes en Autriche. Du coup, avec KFC comme sponsor, j'ai eu les moyens de le faire. Je suis resté deux mois et demi au Vorarlberger Triathlonverband VTRV), club régional autrichien " dit le champion de Maurice de triathlon. " M'entraîner en Autriche représentait une étape à suivre en vue de la qualification olympique. J'y ai rencontré des gens qui étaient, comme moi, des semi-professionnels, des gens de mon niveau.

Le but c'était de s'entraîner au même moment, dans une journée. On pouvait nager à l'heure qui nous convenait ; en natation, j'étais dans un groupe où je n'étais ni le plus fort, ni le plus faible. On s'arrangeait aussi de façon à ce que les entraînements remplissent la journée. On avait le temps de récupérer. Enfin, en Autriche, je me suis retrouvé dans un bon groupe, où ce n'était pas dur d'aller s'entraîner, à la différence de Maurice où je me retrouve seul " se remémore Laurent L'Entêté.