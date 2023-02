Ile Maurice: Franklin diaries - Déclarations des députés, jurons de Fransco et "lédan platinn"

L'impunité et la liberté dont a joui Jean Hubert Celerine, alias Franklin, soulève bien des questions. Pour plusieurs personnes, rien que sa condamnation à La Réunion et surtout la non-assistance de nos autorités à leurs homologues de l'île sœur seraient des preuves flagrantes que le trafiquant de drogue bénéficierait de "protections occultes".

Après le bureau de l'Attorney General et celui du Premier ministre, l'attention s'est tournée cette semaine vers les élus de la circonscription no 14 (Savanne/Rivière-Noire) - Alan Ganoo, Sandra Mayotte et Prakash Ramchurrun. Lors de sa conférence de presse sur la Turquie le 14 février, le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé plus longuement que lors de sa rencontre avec les journalistes à une fonction au Vaghjee Hall, le 8 février. Sollicité pour plus de détails sur une précédente déclaration, Alain Ganoo a précisé mardi que s'il connaissait Franklin, c'était comme tout le monde, mais il a été très flou sur le fait s'il savait que Franklin était un trafiquant de drogue alors qu'il a avoué à demi-mot, un peu plus tard, qu'il a bien pris connaissance du dossier Franklin à travers son ministère. Il n'a pas nié avoir reçu un rappel des autorités réunionnaises sur Franklin mais il ne s'est pas aventuré plus loin.

A-t-il reçu des dons de Franklin ? C'est alors qu'il a juré sur la tête de ses deux filles qu'il n'avait jamais reçu un sou du trafiquant de drogue. Il a ajouté que Tania Diolle non plus n'a pas reçu quelque chose directement ou indirectement de Franklin. "On tente de jeter de la boue sur moi et j'ai voulu aujourd'hui confirmer que je n'ai même jamais rencontré Franklin", a-t-il poursuivi. Cependant, ils sont plusieurs à douter de la sincérité d'Alan Ganoo en dépit de son serment public.

Demi-révélations étonnantes

Toutefois, certains font le lien entre Ganoo, Franklin et le chauffeur privé du ministre qui avait été inculpé en décembre 2020 pour trafic de cannabis. La police soupçonnait que le chauffeur s'adonnait à la livraison de cannabis à domicile dans les quartiers huppés de Tamarin avec d'autres complices. Le dénominateur commun : que le lieu soit l'Ouest mais aussi le trafic de cannabis et que tous trois se connaissent.

Concernant Prakash Ramchurrun, beaucoup d'allégations ont été faites contre lui directement et indirectement sur les réseaux sociaux et ailleurs. Cependant, on n'était pas sûr s'il s'agissait de lui ou de Ganoo. Sollicité, le député et secrétaire parlementaire privé (PPS) a bien voulu répondre à nos questions (voir plus loin). Il nie avec force ces accusations et fait même des demi-révélations étonnantes. Sandra Mayotte, elle, ne répond pas à nos appels depuis deux semaines. On ne la voit même plus en public sauf jeudi soir à l'hôpital Candos où elle était venue soutenir les proches des victimes de Mare-Longue. Elle a fait une courte intervention sur le drame et aucun journaliste ne lui a posé de questions sur Franklin car le lieu et le moment ne s'y prêtaient pas.

Pour rappel, il y a également des allégations contre elle sur les réseaux sociaux où l'on fait même des allusions à sa proximité avec le trafiquant de drogue. Certains disent même qu'il existe des photos d'elle et de Franklin qui auraient été effacées après l'éclatement de l'affaire.

Opération "ras lédan platinn" : combien coûtent celles de Franklin ?

Hormis les "dipin maison-kari" qu'il transportait dans un sac en plastique, les dents de Jean Hubert Celerine ont retenu l'attention des internautes cette semaine. Alors qu'il s'est à nouveau rendu au Réduit Triangle, cette foisci, ce sont les "lédan platinn" de Franklin qui ont suscité des questions. Combien ont-elles coûté ? L'ICAC procéderat-il à une opération "ras lédan" ? Nous avons posé la question. Selon des sources bien renseignées, une couronne dentaire en or avoisinerait les Rs 30 000 à monter dépendant de son placement dans la bouche. "Car elle varie sur la taille et le grammage de l'or." Franklin en aurait trois ou quatre en sus de dents en argent. Quelques-unes sont-elles incrustées de pierres précieuses ? Nous n'avons pas vu de pierres, expliquent nos sources. Selon l'ICAC, avoir des dents en platine ou des chiens de race serait un moyen pour les trafiquants de drogue de blanchir leur argent. Seront-elles extirpées de la bouche de Franklin ? "Non, du moment qu'il peut justifier avec quel argent il les payées... "