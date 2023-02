Burkina Faso: Notation - BOA Burkina Faso conserve sa note de long terme A

Pour sa notation de 2022 dont la validité va du mois de mai 2022 au mois d'avril 2023, BOA Burkina Faso a conservé sa note de long terme A avec une perspective stable, à l'issue du processus de notation réalisé par l'agence de notation Bloomfield.

La banque a également conservé la note de court terme A1 avec une perspective stable.

Pour justifier sa note de long terme, Bloomfield avance << la qualité de crédit élevée>> de l'établissement bancaire. En plus, Bloomfield soutient que<>. Toutefois, selon cette agence de notation, les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique.

La justification de la note de court terme est sous-tendue par <> de BOA Burkina Faso. Bloomfield ne s'arrête pas là, estimant en outre que les facteurs de liquidité sont excellents et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels. Pour ce qui est des facteurs de risque de la banque, ils sont jugés mineurs.

Selon l'équipe de Bloomfield, la notation est basée sur les cinq facteurs positifs suivants : une amélioration globale des indicateurs de performances commerciales et financières, une amélioration du coefficient d'exploitation, une meilleure maîtrise du coût du risque en 2021, un renforcement du suivi du contrôle permanent et de celui de la conformité et un bilan satisfaisant de la mise en œuvre du PTD 2019-2021, illustrant la résilience de la banque.

Mais, il existe des facteurs de fragilité de la qualité de crédit dont les principaux sont au nombre de trois : un environnement socio-politique et sécuritaire de plus en plus alarmant ; une conformité à la norme de division des risques, à améliorer ; et une progression des encours de la clientèle plus lente que celle du marché bancaire en 2021.