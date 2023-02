Ile Maurice: "New Vision Team" à la tête de la Police Welfare Association - Pagaille totale pendant le scrutin

Du jamais vu lors d'une élection, selon un membre des Challengers, l'équipe opposante qui croyait pouvoir amener un nouveau souffle à la Police Welfare Association (PWA) hier. Environ 1 500 policiers, membres de la PWA, sont venus à cette élection qui a fait beaucoup de mécontents dans la partie adverse. La New Vision Team a été élue pour prendre les rênes de la PWA. L'ex-Deputy Commisioner of Police Lockdev Hoolash ne fait cependant plus partie de l'équipe alors qu'il était le président de l'association.

Les Challengers ne sont pas satisfaits du déroulement de ce scrutin, qui, selon eux, ne serait pas déroulé dans la transparence bien qu'un huissier de la cour se soit officiellement déplacé pour en assurer le bon déroulement. "Lui qui voulait que la présence de tous les membres soit enregistrée et que chacun vote selon ses convictions ! Mais cela n'a pas été possible avec ce désordre. Il était disposé à rester jusque dans l'après-midi, vu le nombre de membres présents. Mais il a été déçu du comportement des uns et des autres."

Un membre du groupe s'est exclamé hier: "Alors que nous sommes dans un pays démocratique, nous avons assisté à une élection où les membres sont élus en levant la main et où la majorité est acquise. La PWA a commencé depuis hier à inscrire les noms alors que c'est aujourd'hui que l'élection est officielle." Un membre de la PWA, sous le couvert de l'anonymat, nous a expliqué : "Nou ti pé atann dan sa gro soley la, méenn kou nék dir inn fini gagn éleksyon. Mo pan mem gagn létan voté.Monn plito rretourn lakaz."Il ajoute que ceux qui se trouvaient à l'intérieur ont levé la main pour l'équipe en place et la majoritél'a emporté, alors que ceux à l'extérieur sont rentrés bredouilles.

L'élection de la PWA - qui a vu la victoire des 15 membres de la New Vision Team avec notamment l'assistant commissaire de police Atmanand Kissoondoyal comme président et le sergent Auheeburn comme secrétaire, ainsi que le surintendant Raj Boodhoo, les inspecteurs Sunkur et Beesony, les sergents Maudhoo, Ramasami et Soodrum, les constables Gajadur, Gopaul, Mandary et Sambiah, ainsi que les caporaux Ramdany et Ramputhy - s'est déroulée dans une vraie pagaille, avec même des agressions verbales.

Nous avons vu une chaise voltiger et qui aurait pu atterrir sur un des membres fraîchement élus si les autres policiers dans la salle ne l'avaient pas réceptionnée au passage. Nous nous sommes entretenus avec un membre du parti gagnant, Chedumbrum Pillay, qui explique : "Ceux qui sont en minorité ont voulu créer un certain trouble alors ils ont empêché le bon déroulement de l'élection. Notre équipe a gagné avec une écrasante majorité."

Nombreux étaient les posts sur Facebook hier après-midi qui déclaraient que l'élection n'était pas valable. D'ailleurs, nous apprenons que l'huissier de la Cour suprême a fait une entrée au poste de police de Line-Barracks pour expliquer les problèmes auxquels il a fait face durant le scrutin. Nous avons demandé une explication à Chedumbrum Pillay. Il argue qu'à aucun moment lors du déroulement de l'élection, l'huissier "nous a informés qu'il déclare l'élection non valide. Nous avons déjà constitué notre managing committee avec comme président Atmanand Kissoondoyal, le secrétaire sergent Auheeburn et le trésorier, Raj Boodhoo".

Rappelons que le 5 février, il y avait eu l'annulation de cette élection qui a fait beaucoup de mécontents au sein de la force policière et beaucoup s'étaient réunis hier pour un changement au sein de la PWA.