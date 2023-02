Afrique: Aboulie Bojang "Nous avons à coeur de franchir un palier" !

Qualifiée et logée dans la poule C avec le Bénin, la Tunisie et la Zambie, la Gambie médaillée de bronze lors de la précédente édition, va tenter de rééditer l'exploit en Égypte.

Le football gambien vit des moments extraordinaires. A la veille de l'entrée en lice des Gambiens, le coach Abdoulie Bojang nous donne les recettes de cette réussite en conférence de presse. Le secret de la Gambie ? : "C'est une équipe, ce ne sont pas des individualités mais c'est une équipe qui joue ensemble, avec un rêve, avec une stratégie et chaque joueur est très discipliné et fait tout pour réussir ça ".

Concernant le groupe C, Bojang ne se cache pas "Nous sommes dans des bonnes conditions, on peut travailler sereinement pour aller chercher l'objectif ; se qualifier à la Coupe du monde et gagner pourquoi pas ce trophée."

Le plus petit pays d'Afrique continentale peut continuer à rêver "__Ca sera un match très difficile face à la Tunisie, ils seront favoris, c'est une grande nation, mais nous avons des joueurs fantastiques et on fera tout pour gagner ce match. On est bien préparé , on respecte les adversaires.il faut continuer à etre rever"

Pour le joueur Alasie Saine , qui évolue au Danemark ,un des expatriés de cette formation "Je ressens la même température que l'Europe, les pelouses sont magnifiques. Sur ce plan , on est gâté. On est là pour représenter notre pays comme l'ont fait nos aînés à la CAN au Cameroun. On doit être digne et rendre heureux notre peuple."

Après leur affrontement lors de la petite finale de la CAN U20 en 2021 en Mauritanie (les Gambiens l'avaient emporté). La Gambie et Tunisie se retrouvent cette fois dans la même poule.Les Scorpions Juniors auront à cœur de franchir un cap pour atteindre la finale.